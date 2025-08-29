Mauritanie: Au moins 40 morts et une centaine de disparus après le naufrage d'une pirogue

La Mauritanie est marquée par un nouveau drame de l'émigration clandestine. Une pirogue a chaviré mercredi 27 août au large des côtes mauritaniennes. Seules 17 personnes ont survécu et au moins 40 personnes sont mortes. Près d'une centaine sont toujours portées disparues, selon des sources concordantes.

Les 17 survivants sont tous des hommes. Onze sénégalais et six gambiens ont survécu en nageant plus d'une heure jusqu'à la plage mercredi soir après le chavirement de leur embarcation. Ces derniers ont été repérés par une patrouille de garde-côtes terrestres vers 23h30 au nord du port de Tanit, à 80 kilomètres environ de la capitale nouakchottoise.

Selon ces rescapés, 160 personnes voyageaient à bord de la pirogue, partie il y a six jours de Gambie et jusqu'à ce que les moteurs tombent en panne au large de la Mauritanie. Contacté par téléphone, le passeur leur aurait envoyé une pirogue de secours venue de Mauritanie. Mais une fois sur place, au moment de transférer le moteur en panne, les passagers auraient paniqué, s'agrippant à la pirogue de sauvetage. Cela aurait fait pencher puis chavirer leur bateau.

Depuis mercredi soir, deux navettes parties de Tanit et un patrouilleur parti de Nouakchott cherchent des survivants. En fin d'après-midi ce jeudi, 40 cadavres avaient été repêchés.

Sur une vidéo tournée par des ressortissants sénégalais en Mauritanie, on peut voir une dizaine de corps rejetés par la mer et éparpillés sur une plage mauritanienne. Des papiers d'identité d'un ressortissant sénégalais originaire de la région de Touba ont été retrouvés sur au moins un des cadavres.

Au moins 812 personnes sauvées des eaux mauritaniennes depuis le mois de juin

Selon des sources proches du dossier, depuis le mois de juin, 812 personnes ont pu être sauvées dans les eaux mauritaniennes après le départ d'au moins cinq pirogues vers l'Europe. Ces dernières partent de plus en plus loin, de la Guinée notamment, pour tenter d'échapper au contrôle sur la route des îles Canaries.

Depuis une dizaine d'années, la route migratoire au départ des côtes ouest-africaines pour rejoindre les îles Canaries, en Espagne, est devenue l'un des principaux itinéraires empruntés par les migrants subsahariens.

Après un record en 2024, le nombre d'arrivées a fortement chuté depuis le début de l'année. Selon le ministère de l'Intérieur espagnol, 11 883 migrants sont arrivés par pirogue aux Canaries, contre 22 304 sur la même période l'année dernière, soit une baisse de 46,7 %.