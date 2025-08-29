Guinée: Référendum - Les autorités dévoilent les conditions pour la couverture médiatique de la campagne, l'opposition critique

En Guinée, la campagne électorale pour le référendum débute ce weekend. La Haute autorité de la communication, qui régule les médias, a annoncé jeudi 28 août les consignes pour sa couverture. Elle demande aux médias audiovisuels de fixer le temps d'antenne et tenir compte de l'équité entre les partisans du oui et du non à la nouvelle constitution. Mais la HAC demande aux médias publics et privés de ne donner la parole qu'aux entités reconnues. Une règle immédiatement critiquée par l'opposition.

Devant les patrons de presse et représentants politiques, la Haute autorité de la communication (HAC) promet un suivi rigoureux de la couverture médiatique. Son président Boubacar Yacine Diallo insiste : la HAC jure d'imposer un temps d'antennes équitable sur les médias pour partis reconnus. Mais, seulement ces entités qui n'ont pas de conflit avec l'État.

« Nous n'avons pas interdit l'accès à qui que ce soit aux médias. Nous avons, en revanche, mis en garde les journalistes et les propriétaires de médias sur le fait d'éviter de recevoir des entités et structures qui ne sont pas reconnues par l'État ou qui sont en conflit avec la loi. Et nous avons dit que c'est de leur responsabilité », a martelé Boubacar Yacine Diallo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une annonce qui intervient alors que des partis politiques majeurs sont suspendus pour 90 jours. Comme l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et le RPG arc-en-ciel, l'ancien parti au pouvoir.

Les médias privés ne pourront pas aborder la question référendaire dans les émissions interactives. Soit une restriction dénoncée comme une atteinte à la liberté d'expression, selon Sékou Jamal Pendessa, du Syndicat de la presse professionnelle de Guinée : « Vous ne pouvez pas prétendre défendre la liberté d'expression pour tous les Guinéens et interdire que des émissions interactives débattent des sujets de la campagne. Parce que c'est un créneau pour de nombreux citoyens qui ne sont dans aucun parti politique de donner leurs points de vue, y compris sur la campagne. Le référendum concerne le peuple, donc tous les Guinéens. »

00:47 Le secrétaire général du Syndicat de la presse professionnelle de Guinée Sékou Jamal Pendessa dénonce les conditions stipulées par le HAC pour la couverture médiatique de la campagne référendaire

Diarouga Aziz Balde La campagne référendaire démarre le 31 août et se termine le 18 septembre 2025. Le vote aura lieu le 21 septembre, après quatre ans de transition depuis le coup d'État du CNRD en 2021.