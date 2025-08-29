Tunisie: Des centaines d'enseignants manifestent pour dénoncer l'absence de dialogue avec le gouvernement

29 Août 2025
Radio France Internationale

Plusieurs centaines d'enseignants du primaire et du secondaire ont manifesté à Tunis ce jeudi 28 août devant le ministère de l'Éducation. Ils dénoncent l'absence de dialogue avec le gouvernement depuis fin janvier et défendent leur droit syndical dans un contexte où les négociations sociales entre le gouvernement et la principale centrale syndicale du pays, l'UGTT sont au point mort.

En Tunisie, parmi les slogans devant le ministère de l'Éducation, on peut entendre « Non au populisme », « Une école démocratique » et « La culture pour tous ». En effet, la colère gronde chez les enseignants à moins d'un mois de la rentrée scolaire. « Il n'y a plus de dialogue avec le gouvernement. Ce n'est pas dans notre intérêt de multiplier les manifestations ou les grèves. Mais là, on se sent complètement ignoré et c'est le cas depuis plusieurs mois », explique Mohamed Safi, secrétaire générale du syndicat des enseignants du secondaire.

Faouzia, 55 ans, enseignante au lycée, est aussi venue défendre son syndicat, l'UGTT. La centrale a fait l'objet de manifestations hostiles à son encontre à deux reprises au mois d'août et a appelé ses militants à la soutenir face à la rupture du dialogue social avec le gouvernement. « Nous nous mobilisons dans la foulée de la manifestation une semaine plus tôt de la centrale. Nous protestons contre les milices qui l'ont attaquée, mais aussi pour défendre notre droit syndical », lance-t-elle.

Leurs revendications restent les mêmes qu'en 2024 : la reprise des discussions avec le ministère de l'Éducation sur l'amélioration des conditions de travail des enseignants, notamment le problème des sous-effectifs et le peu de recrutement. En cas d'échec, les enseignants menacent d'une grève le 7 octobre prochain.

