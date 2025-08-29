Cameroun: Disparition de l'artiste Ange Ebogo Emerent, légende du bikutsi

29 Août 2025
Radio France Internationale
Par Richard Onanena

Le monde de la musique camerounaise est en deuil, après la disparition d'Ange Ebogo Emerent, l'un des premiers artistes musiciens à avoir popularisé et influencé le bikutsi, un rythme musical camerounais. Il s'est éteint dans la nuit de mercredi 27 à jeudi 28 août à l'âge de 73 ans, après une carrière musicale qui a duré pendant plus d'un demi-siècle. L'annonce a été faite par sa famille.

Dans les années 1980, quand Ange Ebogo Emerent sort « Sogolo Mon », son message est avant-gardiste. Parler de planning familial à cette époque dénotait. La chanson devient un immense succès, 20 ans après son premier album, un 45 tours passé inaperçu en 1976.

Menuisier passionné de chant, « la voix d'ange » comme on le surnommait, réussit à imposer sa patte dans la musique camerounaise. En studio, il est aussi guitariste, auteur, compositeur et arrangeur. On compte à son actif 21 albums et plus de 400 compositions.

Un talent qu'il a transmis à son fils, Tonton Ebogo, qui a connu un grand succès avec ses premières chansons. Ces dernières années, Ange Ebogo collaborait aussi avec la nouvelle génération : la reprise de son titre phare « Sogolo Mon » avec le chanteur Magasco en 2024 en est la parfaite illustration.

En 2020, Ange Ebogoa été distingué par le Grand cordon national, la plus haute distinction décernée à un artiste par le chef de l'État. Le diabète qui le rongeait depuis quelques années a eu raison de lui dans la nuit du jeudi 28 août.

