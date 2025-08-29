Liberia: Le président Joseph Boakai renvoie trois hauts responsables de la lutte anti-drogue

Au Liberia, alors que le pays fait face à un problème de consommation de drogues de synthèse sans précédent, le président Joseph Boakai a congédié ce jeudi 28 août trois hauts responsables de la lutte anti-drogue. Le Liberia est l'un des pays les plus touchés dans la région par le kush, une drogue de synthèse très bon marché qui fait des ravages parmi la jeunesse désoeuvrée.

Dans un communiqué, la présidence libérienne indique avoir licencié les trois hauts responsables de l'agence anti-drogue pour des « raisons administratives ». Il s'agit du directeur général de l'agence, son adjoint chargé des affaires administratives et l'adjoint au directeur général en charge des opérations.

Les autorités sont sous pression. Il y a trois semaines, des milliers de personnes ont manifesté à Monrovia pour demander des mesures contre la consommation de drogues en forte augmentation dans le pays.

Selon les statistiques des Nations unies, un jeune sur cinq au Liberia consomme de la drogue. Le kush, apparu sur le marché en 2016, est rapidement devenu une drogue très prisée et nettement moins chère que la cocaïne ou l'héroïne mais aussi hautement addictive.

En arrivant au pouvoir début 2024, le président Boakai avait annoncé faire de la lutte contre la drogue une « urgence de santé publique ». Mais la récente divulgation d'un enregistrement audio d'un responsable de cette agence de lutte contre la drogue a suscité la colère populaire et décrédibilisé cette agence. On y entend ce responsable s'adressant à un policier et exigeant qu'il libère sa fille, arrêtée pour consommation de drogue.