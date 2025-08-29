Ouganda: Présidentielle - Le président Museveni désigné comme candidat à l'élection par son parti

29 Août 2025
Radio France Internationale
Par Lucie Mouillaud

En Ouganda, la convention nationale du Mouvement de résistance nationale, le parti du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis presque 40 ans, a pris fin ce jeudi 28 août dans la capitale Kampala. À quelques mois des élections prévues en janvier 2026, le parti a voté pour élire son comité central pour les cinq prochaines années. Candidat à sa réélection à la tête du pays pour un septième mandat, le chef de l'État a sans surprise été reconduit par son parti.

Sans adversaire à sa réélection à la tête du Mouvement de résistance nationale (NRM), le président Yoweri Museveni a défendu le bilan de son parti depuis son arrivée au pouvoir en 1986 devant les 23 000 délégués présents à l'esplanade de l'indépendance à Kampala.

« Je vous remercie de m'avoir une nouvelle fois accordé votre confiance en tant que président de parti et de m'avoir choisi pour vous représenter dans la course présidentielle. L'économie a déjà été multipliée par 17. Nous devons maintenant entrer dans une nouvelle phase, que l'économie change complètement pour devenir un pays à revenus intermédiaires supérieurs dans les prochaines années », a déclaré Yoweri Museveni.

À 80 ans, le chef de l'État est reconduit pour cinq ans à la tête de son parti. Après plusieurs scandales de corruption au sein du gouvernement ces dernières années, le président met en garde les dirigeants de la formation politique. « Les 20 millions de membres du NRM veulent la justice, l'équité et la vérité. Ils ne veulent pas de mensonges, de favoritisme ou de corruption. Personne ne devrait polluer le NRM avec de mauvais comportements ou des détournements de fonds. La corruption doit être condamnée », a-t-il ajouté.

À l'approche des élections, le comité central du NRM s'est renouvelé avec l'arrivée de plusieurs nouveaux dirigeants avec, parmi eux, la présidente du Parlement, Anita Among, élue 2ème vice-présidente du parti.

