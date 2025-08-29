Sénégal: De nouvelles dispositions pour l'indemnisation des victimes de la période pré-électorale 2021-2024

29 Août 2025
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westerhoff

Au Sénégal, les autorités simplifient les conditions pour que les familles des personnes tuées au cours des manifestations pré-électorale puissent percevoir les 10 millions de FCFA promis par les nouvelles autorités. Selon le gouvernement sénégalais, les familles de 74 personnes décédées lors des troubles politiques entre février 2021 et 2024 sont concernées par cette mesure.

Depuis fin janvier et l'annonce d'une assistance financière, les victimes des manifestations préélectorales au Sénégal - 1931 personnes détenues injustement selon les nouvelles autorités -- ont reçu chacune 500 000 FCFA. Cent vingt-sept blessés ont de leur côté reçu une assistance médicale, affirme le ministère de la Famille et des solidarités dans un communiqué.

Mais c'est du côté des familles des 66 personnes tuées au cours de ces manifestations, selon Amnesty international (80 selon les autorités), que cela coince... En cause le certificat d'hérédité, réclamé à ces familles pour prouver leur lien de parenté avec la personne décédée. Avec un état civil peu fiable, cette procédure peut prendre des années. Résultat, pour l'heure, seules six familles ont reçu les 10 millions de francs CFA d'assistance...

Pour accélérer le processus, les conditions ont donc été simplifiées. Plus besoin de certificat d'hérédité, la preuve que la demande a été faite suffit, complétée du certificat de décès et de genre de mort. Restent ensuite les procédures judiciaires pour obtenir vérité et justice sur ces décès, mais aussi sur plusieurs centaines de cas de torture présumés...

Pour l'heure, presque aucune procédure judiciaire n'a commencé. Début août, le ministre de la Justice a saisi le procureur à cet effet.

