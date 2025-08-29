Une équipe de chercheurs de l'université de Chicago a publié ce jeudi 28 août son rapport annuel sur l'indice de la qualité de l'air. Il s'attache en particulier à évaluer les niveaux de particules fines dans le monde entier et à les traduire en années d'espérance de vie perdues. Dans le monde, la qualité de l'air se dégrade en conséquence du réchauffement climatique qui provoque de nombreux incendies. Des améliorations sont cependant à noter en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.

La concentration de particules fines en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale a diminué entre 2022 et 2023 de 1,7 microgramme par mètre cube, ce qui porte le niveau moyen de ces régions à environ 21 microgrammes par mètre cube. Les particules fines, de minuscules entités solides d'une taille inférieure à 2,5 micromètres, sont très néfastes pour la santé. Elles sont libérées par l'activité industrielle, les transports ou les feux de bois.

Mais il ne faut cependant pas crier victoire trop vite. Le niveau est encore quatre fois plus élevé que le seuil recommandé par l'OMS. Parmi les plus mauvais élèves, on trouve le Cameroun et la RDC. L'air y est très chargé en particules fines avec des conséquences graves pour la santé : 2,7 années d'espérance de vie en moins au Cameroun. C'est même 3,2 ans en moins à Kinshasa.

Pour faire face, quelques pays ont mis en place des politiques publiques en faveur de la qualité de l'air. C'est par exemple le cas du Sénégal depuis 2003 ou du Togo depuis 2020, mais c'est encore trop peu.

Historiquement, la santé publique s'est focalisée sur les maladies infectieuses. Les données révèlent pourtant aujourd'hui que la pollution de l'air constitue une menace au moins équivalente.

