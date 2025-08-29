Tanzanie: La présidente Samia Suluhu Hassan lance sa campagne pour une élection sans opposition

En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a lancé sa campagne électorale ce jeudi 28 août pour le scrutin présidentiel du 29 octobre. Arrivée au pouvoir sans élection directe après avoir été la vice-présidente de John Magufuli décédé il y a quatre ans, elle brigue sa propre succession. Ce scrutin s'annonce sans opposition de taille après la disqualification des principaux adversaires.

En Tanzanie, c'est un scrutin sans grande opposition malgré les 17 candidats en lice. Mercredi, la commission électorale a disqualifié pour irrégularité Luhaga Mpina, le candidat du 2e plus grand parti d'opposition du pays, l'Alliance pour le changement et la transparence.

En avril, la commission avait déjà écarté le principal parti d'opposition, le Chadema, faute d'avoir signé un nouveau code de conduite. Son leader, Tundu Lissu, accusé « d'incitations à bloquer les élections » est poursuivi pour « trahison », une accusation passible de la peine capitale.

Depuis des mois, l'opposition tanzanienne et les ONG de défense des droits humains dénoncent la répression politique du gouvernement. Réunions de l'opposition bloquées, arrestations arbitraires, restrictions à l'accès aux médias et enlèvements de partisans de l'opposition... Les ONG et l'opposition accusent le gouvernement de Samia Suluhu Hassan de retomber dans les pratiques autoritaires de son prédécesseur.