Dakar — La quatrième Edition du Forum annuel des jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel s'est tenue à Dakar, du 26 au 28 août 2025, sous le thème : « Emploi et éducation en situations d'urgence pour les jeunes femmes et les jeunes hommes : construire une Afrique de l'Ouest et un Sahel pacifiques et sûrs ».

Organisé par le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), et l'Organisation Internationale du Travail (OIT), en partenariat avec les agences des Nations Unies, le forum a réuni près de 150 participants dont de nombreux des jeunes femmes et hommes, ainsi que des représentants des gouvernements, d'organisations régionales, des organisations des travailleurs et des organisations d'employeurs, de la société civile, et des partenaires techniques et financiers.

Le Forum a été rehaussé par la présence de M. Assane Diallo, Directeur général de la Jeunesse, représentant Madame Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du Sénégal, de Mme Barrie Freeman, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, et de Dr Coffi Agossou, Directeur régional adjoint de l'OIT pour l'Afrique. Ils ont tous souligné l'importance de placer la jeunesse au coeur des politiques publiques et des stratégies de paix et de développement.

Dans son allocution, M. Assane Diallo a rappelé que « plus de 65 % de la population de notre espace ouest-africain et sahélien est constituée de jeunes » et que cette réalité constitue à la fois un défi et une opportunité. Il a invité les participants à « faire de cette rencontre un tremplin pour l'action » et réaffirmé la conviction du Sénégal que « le destin de l'Afrique se joue avec et par sa jeunesse ».

Pour sa part, Mme Barrie Freeman a insisté sur le fait que « l'inclusion significative des jeunes dans les processus de consolidation de la paix apporte des bénéfices multiples : sociaux, politiques et économiques ». Elle a mis en garde contre la précarité qui touche encore « 72 % des jeunes travailleurs en Afrique subsaharienne » et rappelé que « plus de 14 000 écoles sont fermées, privant 2,8 millions d'enfants de leur droit fondamental à l'éducation ».

Pendant trois jours, les participants venus de 17 pays de la région ont débattu des défis et des solutions liés à l'emploi, à la formation professionnelle, à l'éducation en contexte de crise, à la migration et à la participation significative des jeunes dans les politiques publiques.

À l'issue du Forum, les jeunes ont adopté le Pacte de Dakar, un document programmatique qui appelle à accélérer la création d'emplois décents, tout en assurant un accès équitable à l'éducation et à la formation de qualité en contexte de crise.

« Le Pacte de Dakar, porté par les jeunes, constitue une feuille de route claire et adaptée aux réalités de la région. L'OIT s'engage à soutenir les États, les partenaires sociaux et la jeunesse en renforçant les politiques en faveur de l'emploi, en favorisant la croissance des entreprises et en développant des systèmes de compétences plus réactifs. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans la Stratégie conjointe UA-OIT pour l'emploi des jeunes (YES-Africa), qui place la jeunesse au coeur des transitions économiques et sociales du continent », a souligné Coffi Agossou.

Après le Forum, une délégation de participants a présenté les conclusions de la conférence, notamment le Pacte de Dakar, à Madame Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du Sénégal.