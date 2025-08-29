Congo-Kinshasa: Kongo central - Lancement de la campagne de vaccination contre la polio

Du 28 au 30 août, tous les enfants âgés de zéro à cinq ans vivant dans les trente et une zones de santé de la province du Kongo central recevront deux gouttes de vaccin polio oral (nVPO2) pour leur protection contre la poliomyélite, cette maladie invalidante de l'enfance.

Le coup d'envoi de cette vaste campagne de vaccination qui cible 933 096 enfants âgés de zéro à cinq ans pour toute la province du Kongo central a été donné par le ministre provincial de la Santé, Ovide Niambote, dans l'aire de santé Kinzau C, dans la zone de santé de Seke- Banza située à 60km de Matadi. Une cérémonie de lancement marquée par des appels de différentes autorités sanitaires et des partenaires à la communauté pour faire vacciner les enfants gratuitement.

"Les parents, vous êtes invités à préparer vos enfants pour la vaccination. Les enfants qui sont malades ou qui ont été vaccinés lors de la vaccination de routine ne courent aucun risque d'être vaccinés", a déclaré le ministre provincial de la Santé. Et d'ajouter : " Chers parents, si vous êtes absents de la maison, laissez les enfants pour qu'ils soient vaccinés lors du passage des équipes de vaccinateurs."

Pour l'autorité sanitaire provinciale du Kongo central, la réussite de la deuxième phase des journées nationales de vaccination passe par l'implication et l'engagement total de chaque citoyen, car, a-t-il soutenu, plus les enfants sont vaccinés plus ils seront protégés. La zone de santé de Seke-Banza dans la commune de Kinzau-Mvuete a notifié un cas positif de polio sur les 3 cas que compte toute la province du Kongo central.

A en croire le représentant de l'administrateur du territoire de Seke Mbanza, le lancement de la campagne de vaccination dans son entité est un motif de se mobiliser davantage dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. D'où son appel ax autorités, leaders et influenceurs positifs, les forces vives et les parents à se mobiliser pour que la cible attendue des enfants de zéro à cinq ans soient vaccinés.

La stratégie de porte-à-porte

À en croire le chef de division provinciale de la santé du Kongo central, le Dr Nestor Tshiteka Kaboto, la stratégie de la campagne reste celle de porte-à-porte. Les équipes de vaccinateurs passeront dans les ménages. Elles peuvent aussi se positionner devant les églises, dans les marchés et les carrefours pour vacciner tous les enfants. Au-delà de l'appel à la mobilisation de la communauté, le chef de division provinciale de la santé du Kongo central a fait savoir que tout a été mis en oeuvre pour réussir cette campagne.

Toutes les 31 zones de santé de la province, a-t-il indiqué, sont concernées, 418 aires de santé seront couvertes par 31 coordonateurs des zones de santé, 418 coordonateurs des aires de santé, 5974 vaccinateurs et pointeurs, 31 coordonateurs des moniteurs de flacons, 418 moniteurs des flacons, 37 compteurs de flacons, 2987 moblisateurs sociaux, 1422 superviseurs de proximité, 155 superviseurs d'axes, 300 jeunes U-reporters et 72 superviseurs provinciaux.

Parlant au nom des partenaires, le Dr Luc Kishabongo Mwina de l'OMS a brossé un tableau sombre de la santé en RDC qui fait face à plusieurs défis sanitaires. Il a, en outre, reconnu les efforts que le gouvernement a accompli dans la lutte contre la polio malgré la persistance de cette maladie, notamment dans la province du Kongo central qui a déjà rapporté trois cas positifs.

Dans le souci d'appuyer le gouvernement dans l'éradication de cette maladie, le représentant des partenaires a réaffirmé leur engagement et accompagnement à la vision du gouvernement central en apportant un appui aussi bien en ressources humaines que financières. Il a, en sus, plaidé en faveur de l'engagement des autorités politico-administratives tout en les invitant à renforcer leur implication. La deuxième phase de la campagne de vaccination contre la polio est organisée par le ministère de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale avec l'appui des partenaires dont l'Unicef, l'OMS, l'OIM...