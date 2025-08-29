Congo-Brazzaville: Révision des listes électorales - Les formateurs déployés dans les quinze départements

Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, à travers la direction générale des affaires électorales, a lancé officiellement, le 27 août, à Brazzaville la formation des agents chargés de la révision des listes électorales sur l'ensemble du territoire national, dans la perspective de l'élection présidentielle de mars 2026. L'opération proprement dite de révision des listes électorales va se dérouler du 1er septembre au 30 octobre 2025.

Le préfet, directeur général des affaires électorales (DGAE), Jean Claude Etoumbakoundou, est revenu, dans un entretien exclusif dans « Les Dépêches de Brazzaville » sur l'objectif, le cadre juridique ainsi que les missions de cette opération. Selon le DGAE, la révision des listes électorales vise à maitriser le corps électoral par l'obtention des listes plus actualisées.

Cette opération, a-t-il expliqué, est régie par : la loi n° 9 -2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale modifiée et complétée jusqu'en 2020 en ses articles 5 à 11 ; le décret n° 59-101 du 26 mai 1959 relatif aux inscriptions d'urgence sur les listes électorales et le décret n° 2001-530 du 31 octobre 2001 portant création, attributions et organisation des commissions administratives de révision des listes électorales modifié et complété par les décrets n° 2008-407 du 9 octobre 2008 et 2012-26 du 6 février 2012. Par ailleurs, a renchéri Jean Claude Etoumbakoundou, la révision des listes électorales concerne notamment l'inscription ou l'addition ; le retranchement ou la radiation et la modification.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En outre, a-t-il précisé, les missions des commissions de révision des listes électorales sont : s'adapter aux réalités du terrain ; évaluer le matériel de révision ; répartir le matériel dans les différents bureaux d'enregistrement ; élaborer un plan de travail en vue de s'organiser en fonction du nombre des bureaux d'enregistrement ; sensibiliser la population sur le bien-fondé de la révision ; veiller à ce que les membres des bureaux d'enregistrement fassent correctement leur travail ; avoir l'obligation de réserve et ne pas relayer les données collectées dans les plateformes numériques ; veiller à ce que les bureaux d'enregistrement affectent les électeurs dans les centres de vote en tenant compte du tableau de délimitation des centres de vote ; retrancher les doublons sur les listes de base ; faire le suivi et le contrôle des tâches accomplies par les bureaux d'enregistrement ; recevoir les fiches en provenance des bureaux d'enregistrement ; numéroter les fiches ; rassembler les fiches par lot de 50 et les transmettre aux sites informatiques pour la saisie des listes électorales provisoires.

Répondant à la question concernant la mission des bureaux d'enregistrement, Jean Claude Etoumbakoundou a indiqué :« Les membres des bureaux d'enregistrement ont pour mission de collecter les données recueillies ; transcrire en lettres capitales de façon claire et lisible dans les cases de la fiche tout en évitant les ratures et les surcharges sur lesdites fiches ; utiliser le tableau de délimitation des centres de vote pour faciliter la répartition des électeurs ; pratiquer l'itinérance et demander aux inscrits de conserver le récépissé ».

Le DGAE a rappelé à l'ensemble de la population que l'opération de révision des listes électorales concerne toutes les personnes de nationalité congolaise d'origine ou naturalisée qui auront 18 ans le 22 mars 2026. Les cas de retranchement, a-t-il noté, concernent les décès, les personnes ayant changé de domicile ainsi que les personnes privées de droit de vote telles que les condamnés par une décision de justice. En ce qui concerne les pièces à présenter aux membres des bureaux d'enregistrement, il s'agit de : carte d'identité ; passeport ; livret militaire ; permis de conduire ; carte d'étudiant ; l'acte de naissance avec le témoignage de trois personnes majeures ; la carte professionnelle ou toute autre pièce tenant lieu.