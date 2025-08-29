Congo-Kinshasa: Enseignement à distance - Leçon sur le climat

Le climat, ce l'ensemble de conditions atmosphériques qui se répètent pendant de longues années dans une région donnée. Pour le comprendre, on observe quelques éléments clés à savoir : la température, la pluie, le vent, l'humidité et même l'ensoleillement.

Cependant, le climat n'est pas le même partout à travers la planète et dépend de la latitude, de l'altitude, de la proximité de la mer et de la nature du sol.

C'est pourquoi on trouve des climats très variés dans le monde : équatorial, tropical, désertique, tempéré ou polaire.

En République Démocratique du Congo, le climat est globalement chaud et humide à la suite de la position du pays à la ligne imaginaire « équateur » qui coupe le globe terrestre en deux hémisphères.

On distingue trois types de climats:

Le climat équatorial avec comme caractéristique la chaleur et des pluies abondantes.

Le climat tropical ayant l'alternance de saison des pluies et de saison sèche.

Le climat les montagnes avec comme caractéristique la fraicheur.

Cette diversité climatique joue un rôle important dans la vie humaine. Elle détermine l'activité agricole, influence la santé de l'homme, en favorisant certaines maladies comme le paludisme, et offre également des richesses naturelles pour l'agriculture, l'énergie et même le tourisme.