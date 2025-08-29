Congo-Kinshasa: Deux morts dans des altercations entre la police nationale et la population à Boma

Deux personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées lors d'une altercation survenue jeudi 28 août dans une agglomération périphérique de la ville de Boma, dans la province du Kongo-Central.

Selon l'ONG Fédération congolaise des droits de l'homme et développement, la population, en colère, a manifesté après l'incursion de criminels dans près de cinq habitations du quartier, où ils ont pillé et tué un paisible citoyen.

Pour exprimer leur ras-le-bol, les habitants ont incendié une Jeep de la police et saccagé son bureau local.

Le coordonnateur de cette organisation citoyenne, Gabriel Makiesse, appelle la justice militaire à se saisir de cette affaire et à interpeller les éléments de la police soupçonnés d'être impliqués dans l'insécurité croissante.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Il ressort que la population a décidé de manifester après avoir démasqué la complicité de certains éléments de la police dans les actes criminels qui prennent de l'ampleur dans cette agglomération et dans la ville de Boma », a déclaré cet activiste de la société civile.

En représailles, regrette Gabriel Makiesse, la police aurait fait usage de balles réelles, causant des morts et des blessés.