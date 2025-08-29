Congo-Kinshasa: Kinshasa et Bruxelles veulent renforcer leur coopération environnementale

28 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Délégation générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles a présenté mercredi 27 aout à Kinshasa, une nouvelle approche de collaboration entre Kinshasa et Bruxelles sur le plan environnemental. Ce partenariat sera davantage axé sur l'économie verte, le développement durable et la lutte contre le changement climatique, a-t-elle expliqué lors d'un entretien avec la ministre de l'Environnement, Marie Nyange.

À l'issue de cette audience, le délégué général de la Fédération Wallonie-Bruxelles, David Thonon, a exprimé sa satisfaction de constater que les priorités de sa délégation rejoignent celles de la ministre de l'Environnement.

Dans la même délégation, Anne Coppens, Responsable Pays à l'Agence de coopération internationale intégrée aux relations internationales de Wallonie-Bruxelles, a précisé que cette visite visait à explorer de nouvelles pistes de collaboration avec le gouvernement congolais.

Elle prévoit d'inclure des initiatives renforcées pour lutter contre le changement climatique et protéger l'environnement en RDC.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Anne Coppens, ce partenariat revêt une importance particulière et témoigne de l'interdépendance entre les deux parties face aux enjeux climatiques.

Elle croit fermement que la RDC et la Belgique doivent avancer ensemble dans le domaine de l'environnement. « Nous sommes convaincus que nos destins sont liés. Et c'est à travers une action concertée et volontaire que nous pourrons garantir un avenir durable pour nos deux nations », a-t-elle poursuivi.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.