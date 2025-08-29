Congo-Kinshasa: Kinshasa et Bruxelles veulent renforcer leur coopération environnementale

La Délégation générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles a présenté mercredi 27 aout à Kinshasa, une nouvelle approche de collaboration entre Kinshasa et Bruxelles sur le plan environnemental. Ce partenariat sera davantage axé sur l'économie verte, le développement durable et la lutte contre le changement climatique, a-t-elle expliqué lors d'un entretien avec la ministre de l'Environnement, Marie Nyange.

À l'issue de cette audience, le délégué général de la Fédération Wallonie-Bruxelles, David Thonon, a exprimé sa satisfaction de constater que les priorités de sa délégation rejoignent celles de la ministre de l'Environnement.

Dans la même délégation, Anne Coppens, Responsable Pays à l'Agence de coopération internationale intégrée aux relations internationales de Wallonie-Bruxelles, a précisé que cette visite visait à explorer de nouvelles pistes de collaboration avec le gouvernement congolais.

Elle prévoit d'inclure des initiatives renforcées pour lutter contre le changement climatique et protéger l'environnement en RDC.

Selon Anne Coppens, ce partenariat revêt une importance particulière et témoigne de l'interdépendance entre les deux parties face aux enjeux climatiques.

Elle croit fermement que la RDC et la Belgique doivent avancer ensemble dans le domaine de l'environnement. « Nous sommes convaincus que nos destins sont liés. Et c'est à travers une action concertée et volontaire que nous pourrons garantir un avenir durable pour nos deux nations », a-t-elle poursuivi.