Algérie: Le président de la République préside une réunion de travail consacrée au secteur du commerce

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, jeudi, une réunion de travail consacrée au secteur du commerce et au renforcement des mécanismes de régulation du marché national, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Lors de la réunion, le président de la République a "donné des instructions et des orientations pour redoubler de vigilance dans l'approvisionnement du marché national en divers produits, afin d'éviter toute forme de perturbation ou de pénurie dans les produits de large consommation", précise le communiqué.

Le président de la République a également "insisté sur la nécessité d'agir avec la rigueur requise pour répondre aux besoins des citoyens et de veiller au respect et à l'application des lois de la République pour poursuivre la lutte contre la fraude et la spéculation sans toucher aux vivres des Algériens".

Le président de la République a, par ailleurs, "salué l'intégrité de la majorité des opérateurs économiques et des agriculteurs, ainsi que leur rôle notable dans l'accompagnement des efforts de l'Etat dans l'organisation du marché", ajoute la même source.

La réunion s'est déroulée en présence du Premier ministre par intérim, M. Sifi Ghrieb, du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, du ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, des ministres des secteurs des Finances, de l'Agriculture, de l'Industrie, du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations et de l'Industrie pharmaceutique, ainsi que du Conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, du Directeur général de la sécurité intérieure, du Commandant de la Gendarmerie nationale par intérim, du chef du Département organisation-logistique de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, du Directeur général de la Sûreté nationale, du gouverneur de la Banque d'Algérie et du président de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF).

Ont également assisté à la réunion, les présidents et directeurs généraux de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL), du groupe Agro-industries (Agrodiv), de Naftal, de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), du groupe Agro-logistique (Agrolog) et du groupe Saidal, selon le communiqué de la Présidence de la République.