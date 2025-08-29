Algérie: Sifi Ghrieb prend ses fonctions de Premier ministre par intérim

ALGER — M. Sifi Ghrieb a pris, jeudi après-midi au Palais du Gouvernement, ses fonctions de Premier ministre par intérim lors d'une cérémonie de passation de pouvoirs avec M. Nadir Larbaoui.

"Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'être chargé par Monsieur le président de la République d'occuper le poste de Premier ministre par intérim. Je le remercie pour la confiance qu'il m'a accordée", a déclaré M. Sifi Ghrieb à l'issue de la cérémonie de passation.

"Nous avons beaucoup de travail devant nous, notamment avec la rentrée sociale", a-t-il ajouté, s'engageant à "travailler sans relâche à la concrétisation du programme du président de la République et de l'ensemble des projets qui, sans nul doute, apporteront un véritable plus à l'économie nationale".

Pour sa part, M. Larbaoui a félicité M. Sifi Ghrieb pour la confiance placée en sa personne par le président de la République, auquel il a adressé "ses remerciements et sa gratitude pour la confiance qu'il lui a accordée durant toute la période où il a assumé cette fonction".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait signé, plus tôt dans la journée, un décret présidentiel mettant fin aux fonctions de M. Nadir Larbaoui, en sa qualité de Premier ministre, et décidé de nommer à sa place M. Sifi Ghrieb en tant que Premier ministre par intérim.