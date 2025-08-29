Gabon: Chine - 26 journalistes des médias publics et privés gabonais en formation à Pékin

Un séminaire de formation des journalistes de la presse publique et privée gabonaise s'est ouvert ce 28 août à Pékin en République populaire de Chine, une formation initiée par l'Institut de recherche et de formation d'administration nationale de la radio et de la télévision, fruit d'une coopération bilatérale qu'entretient la Chine avec tous les pays africains en général et le Gabon en particulier.

La Chine et le Gabon sont de véritables partenaires "gagnant-gagnant" et un développement partagé. Unis face aux défis de l'heure, un programme de coopération innovant en matière audiovisuelle a été soumis à plus de 26 journalistes des médias publics et privés du Gabon par l'institut de formation et de la radio et de la télévision nationale de Chine.

Selon Béranger Igor Mboumba, la Chine et le Gabon entretiennent depuis 1974 d'excellentes relations d'amitié et de coopération : "Notre présence ici témoigne de la vitalité de ces liens et de la volonté commune des deux États de les renforcer davantage, notamment dans le secteur de la communication et des médias à travers le partage d'expérience et le transfert des compétences", a exprimé le représentant des journalistes gabonais en ouverture de la formation ce 28 août à Beijing.

Convaincu que cette formation permettra à chaque journaliste d'explorer des voies efficaces "Ce séminaire a donc prévu un programme riche, comprenant des cours sur la création vidéo, l'intelligence artificielle, la gestion des nouveaux médias ainsi que des visites sur le terrain à Pékin", a notifié Zhou Jihong, directrice générale du département de la coopération internationale de la télévision nationale, Radio et Administration. Plusieurs autres thématiques seront abordées pendant cette formation qui prendra fin le 10 septembre prochain.