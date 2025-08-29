Gabon: Chine - 26 journalistes des médias publics et privés gabonais en formation à Pékin

28 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par Justin BITEGHE

Un séminaire de formation des journalistes de la presse publique et privée gabonaise s'est ouvert ce 28 août à Pékin en République populaire de Chine, une formation initiée par l'Institut de recherche et de formation d'administration nationale de la radio et de la télévision, fruit d'une coopération bilatérale qu'entretient la Chine avec tous les pays africains en général et le Gabon en particulier.

La Chine et le Gabon sont de véritables partenaires "gagnant-gagnant" et un développement partagé. Unis face aux défis de l'heure, un programme de coopération innovant en matière audiovisuelle a été soumis à plus de 26 journalistes des médias publics et privés du Gabon par l'institut de formation et de la radio et de la télévision nationale de Chine.

Selon Béranger Igor Mboumba, la Chine et le Gabon entretiennent depuis 1974 d'excellentes relations d'amitié et de coopération : "Notre présence ici témoigne de la vitalité de ces liens et de la volonté commune des deux États de les renforcer davantage, notamment dans le secteur de la communication et des médias à travers le partage d'expérience et le transfert des compétences", a exprimé le représentant des journalistes gabonais en ouverture de la formation ce 28 août à Beijing.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Convaincu que cette formation permettra à chaque journaliste d'explorer des voies efficaces "Ce séminaire a donc prévu un programme riche, comprenant des cours sur la création vidéo, l'intelligence artificielle, la gestion des nouveaux médias ainsi que des visites sur le terrain à Pékin", a notifié Zhou Jihong, directrice générale du département de la coopération internationale de la télévision nationale, Radio et Administration. Plusieurs autres thématiques seront abordées pendant cette formation qui prendra fin le 10 septembre prochain.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.