Cameroun: Djamen - Pardon pour ses bourreaux, rancune pour les saboteurs électoraux

Le parcours politique de Célestin Djamen est un roman. Passé du SDF à celui de figure montante du MRC, puis devenu soutien du RDPC, son histoire personnelle est marquée par un dilemme profond entre le pardon absolu et la rancune tenace.

Récemment, il a accordé son pardon à ceux qui, au sein du RDPC, avaient ordonné de lui tirer dessus à bout portant en 2018 alors qu'il contestait la réélection de Paul Biya. Cet acte de clémence envers son « bourreau d'hier » est perçu comme un geste politique aussi calculé que surprenant.

Pourtant, ce même homme refuse catégoriquement de pardonner à son ancien parti, le MRC. La raison ? Le boycott des élections municipales de 2020 qui, selon lui, a brisé net son rêve de devenir maire et anéanti ses ambitions légitimes. Cette rancune sélective illustre une fracture où l'affront personnel peut être absous, mais où l'obstruction politique demeure impardonnable.

Djamen justifie ce revirement par une analyse cynique du jeu de pouvoir. Il considère que les opposants actuels sont des « pions rassasiés » qui, après avoir mangé à leur faim, souhaitent désormais « casser l'assiette » qui les a nourris. Son calcul politique est froid : il soutient désormais le camp qu'il estime être le plus stable et le plus porteur, fût-il son ancien ennemi.

Ses contempteurs le dépeignent souvent comme « l'opposant qui a le plus faim » de la république, une faim qui semble guider chaque décision. Son histoire pose une question fondamentale : jusqu'où peut aller le pardon dans la realpolitik ? La réponse de Djamen est claire : on peut pardonner une balle, mais jamais un sabotage de carrière. Son parcours reste une étude de cas fascinante sur les motivations qui animent la sphère politique camerounaise.