Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 août 2025

revue de presse

Sénégal : De nouvelles dispositions pour l'indemnisation des victimes de la période pré-électorale 2021-2024

Au Sénégal, les autorités simplifient les conditions pour que les familles des personnes tuées au cours des manifestations pré-électorale puissent percevoir les 10 millions de FCFA promis par les nouvelles autorités. Selon le gouvernement sénégalais, les familles de 74 personnes décédées lors des troubles politiques entre février 2021 et 2024 sont concernées par cette mesure. ( Source : RFI )

Kenya : Un nouveau charnier relance l’ombre du culte de Shakahola

Au Kenya, cinq nouveaux corps ont été découverts à Kwa Binzaro, portant à 24 le nombre de dépouilles exhumées en moins d’une semaine. Cette découverte rappelle le drame de Shakahola, où plus de 450 fidèles avaient péri en 2023 sous l’influence du pasteur Paul Mackenzie. Les suspects arrêtés seraient d’anciens adeptes de ce gourou et auraient poursuivi ses pratiques mortifères. L’enquête, qui s’annonce longue et sensible, laisse craindre que des enfants disparus figurent parmi les victimes. ( Source : Afrik.com )

Afrique Centrale : CEEAC - Un sommet extraordinaire prévu à Malabo

Initialement prévu pour ce mois d'août, le sommet a été reporté à la demande des États membres, qui souhaitaient avoir le temps de présenter leurs candidats pour la nouvelle équipe dirigeante de la commission. La rencontre est désormais programmée pour le 7 septembre à Malabo, en Guinée équatoriale.

L'annonce a été faite, le 26 août, à l'issue d'une réunion de travail du président de la République, Obiang Nguema Mbasogo, également chef de l'État et président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), avec le président de la Commission de la CEEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, ainsi que le ministre de l'Intégration régionale, Lucas Abaga Nchama. ( Source : Les Dépêches de Brazzaville )

Au moins 40 morts et 80 disparus après un naufrage au large de la Mauritanie

La pirogue, partie de Gambie, avait à son bord plus de 160 personnes d'origines sénégalaise et gambienne. Il y a au moins 40 morts, selon le dernier bilan communiqué à InfoMigrants. Celui-ci pourrait encore s'alourdir, car quelque 100 exilés sont encore portés disparus.

Parmi les survivants figurent 11 sénégalais et 6 gambiens, selon RFI. Ils ont survécu en nageant plus d’une heure jusqu’à la plage mercredi soir après le chavirement de leur embarcation. Ils ont finalement été repérés par une patrouille de garde-côtes terrestres vers 23h30 au nord du port de Tanit, à 80 km de Nouakchott. ( Source : Infomigrants )

Togo : Retrait de deux médicaments défectueux des pharmacies

La Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires (DPML) a ordonné le retrait immédiat de deux médicaments des circuits pharmaceutiques : Parafizz 500 mg comprimés effervescents (boîte de 48) et Paracétamol 500 mg comprimé blister. Cette mesure vise à protéger la santé publique après la détection d’un défaut de qualité affectant ces produits.

Le Dr Dalkoi Lamboni, Directeur de la DPML, explique que la décision de retrait fait suite à la constatation de défauts de qualité sur certains lots spécifiques de ces médicaments. Il n’a pas précisé la nature exacte de ces défauts, mais a insisté sur leur potentiel danger pour les utilisateurs. ( Source : Togonews )

Cameroun : Premier producteur de bière de la CEMAC, 5ᵉ en Afrique selon le rapport BarthHaas 2024

Selon le rapport 2024 du cabinet BarthHaas, publié en juillet 2025, le Cameroun confirme sa position de cinquième producteur de bière en Afrique et consolide son leadership incontesté dans la zone CEMAC. Avec une production de 930 000 litres en 2024, en hausse de 2,1 % par rapport aux 910 000 litres de l’année précédente, le pays affiche un dynamisme remarquable dans un secteur hautement concurrentiel.

Il se place derrière des géants comme l’Afrique du Sud (3,7 millions de litres), le Nigeria (1,9 million), l’Angola (1,6 million) et l’Éthiopie (1,3 million). ( Source : Tchadinfos )

Congo-Kinshasa : Matata Ponyo de nouveau débouté par la Cour constitutionnelle

Lors de son audience publique de ce jeudi 28 août, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de statuer sur la requête de l'ancien Premier ministre, Matata Ponyo. Condamné à 10 ans des travaux forcés, le 20 mai dernier, pour détournement de deniers publics, Matata a contesté cet arrêt pour inconstitutionnalité.

La Cour constitutionnelle avait condamné mardi 20 mai Augustin Matata Ponyo, à 10 ans des travaux forcés, à son inéligibilité pour 5 ans.

Elle avait aussi ordonné son arrestation immédiate et la saisie de ses biens meubles et immeubles au prorata des fonds détournés. ( Source : Radio Okapi )

Énergie renouvelable : L'Afrique de plus en plus connectée aux panneaux solaires chinois

Le continent africain s'alimente de plus en électricité grâce aux panneaux solaires en provenance de Chine. Les importations africaines de ces plaques photovoltaïques chinoises ont fait un bond de 60 % au cours de ces 12 derniers mois, alors que le continent se tourne vers les énergies renouvelables.

La Chine est restée le principal fournisseur mondial, produisant environ 80 % des panneaux solaires du monde en 2024. Le nombre de pays important 100 mégawatts de capacité solaire ou plus est passé de 15 à 25. Selon les analystes du continent, ce recours au marché chinois de l'énergie solaire pourrait contribuer de manière significative à la production d'électricité dans plusieurs pays africains. ( Source : Africanews )

Angola : Démission du président de la Cour suprême

Le chef de l'Etat angolais, Joao Lourenço, a accepté ce jeudi à Luanda la demande de cessation des fonctions présentée par le président de la Cour suprême et le Conseil supérieur de la magistrature, Joel Leonardo, pour des raisons de santé.

Selon une déclaration des services de presse de la présidence de la République, le juge a adressé une communication officielle au chef de l'État, dans laquelle il exprime sa décision de cesser d'exercer ses fonctions. Compte tenu des motifs invoqués, le président de la République a accepté la demande, telle qu'elle avait été présentée.

Joel Leonardo, qui est en fonction depuis 2019, a justifié son départ avec des raisons de santé qui, selon la note, empêchent la continuité de son activité avant l'ensemble le plus haut niveau de la justice. ( Source : Angop )

Madagascar renforce ses liens avec Singapour

Madagascar mise sur un partenariat stratégique avec Singapour pour renforcer son secteur privé et impulser un développement durable.

Dans le cadre de la diplomatie économique prônée par le Président Andry Rajoelina, Madagascar continue de tisser des partenariats stratégiques à l’échelle internationale. C’est dans cette dynamique que la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata, a rencontré mardi matin, 26 août 2025, à Singapour, les responsables du « Singapore Cooperation Enterprise (SCE) ». ( Source : Midi Madagasikara )