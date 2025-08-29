Congo-Kinshasa: Boma - Deux morts et plusieurs blessés dans des affrontements entre la police et des habitants

29 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville portuaire de Boma, dans la province du Kongo-Central, a été le théâtre des affrontements dans la matinée du jeudi 28 août. Des échauffourées ont éclaté entre des éléments de la Police nationale congolaise (PNC) et des habitants du quartier Kilomètre 8, une agglomération située dans la périphérie de Boma, faisant au moins deux morts, plusieurs blessés et causant d'importants dégâts matériels.

La situation a dégénéré lorsque des manifestants ont tenté de se rendre à la mairie de Boma pour y déposer le corps d'un habitant tué la veille par des criminels. La police, voulant empêcher cette marche, a affronté les manifestants, entraînant une escalade de violence.

Face à la gravité des événements, le gouverneur du Kongo-Central, Grâce Nkuanga Masuangi Bilolo, a convoqué un Conseil de sécurité à Matadi. À l'issue de cette réunion, il a ordonné :

Le rappel à Matadi du commissaire urbain de Boma et de toute son équipe,

La désignation du colonel Tsasa pour assurer le commandement provisoire de la ville.

Ces mesures visent à rétablir l'ordre, restaurer la confiance entre les forces de sécurité et la population, et garantir la sécurité des habitants de Boma.

