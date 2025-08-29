Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La société civile et le commandement Sokola 1 unissent leurs voix face aux menaces sécuritaires

29 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le général Joseph Mugisa Muleke, commandant des opérations Sokola 1 des FARDC, a tenu une réunion stratégique avec des représentants de la société civile et des associations féminines de la province, le jeudi 28 août, à Beni, chef-lieu provisoire du Nord-Kivu.

Au coeur des échanges : la recrudescence des attaques des ADF et la menace persistante du M23 dans le sud du territoire de Lubero.

La rencontre a permis aux acteurs de la société civile de présenter leurs préoccupations, recommandations et attentes en matière de sécurité. Richard Kirimba, vice-président de la société civile de Beni, a salué l'ouverture du commandant :

« Nous avons eu la promesse du général de rester réceptif à tout moment. Il nous a rappelé que sa seule mission ici est la recherche de la paix ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Appel à une synergie renforcée

La société civile a plaidé pour une collaboration plus étroite entre les FARDC, la police nationale, la MONUSCO et l'armée ougandaise (UPDF), afin de contenir les groupes armés et restaurer l'autorité de l'État.

Le général Mugisa a souligné la complexité du conflit, notamment la présence de rebelles infiltrés dans la population. Plusieurs arrestations ont déjà eu lieu, avec des aveux confirmant cette infiltration. Il a exhorté la population à jouer un rôle actif dans le processus de paix.

Les échanges ont débouché sur des engagements mutuels : participation citoyenne, transparence dans les opérations militaires, et maintien du dialogue entre les forces de défense et les communautés locales.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.