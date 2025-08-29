Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi lance la campagne agricole 2025-2026

Le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a lancé, le jeudi dans la zone agricole de Menkao, dans la commune de Maluku, la saison agricole 2025-2026, rapporte la Présidence de la République. Il a, par la même occasion remis un lot important des tracteurs et du matériel aratoire destiné aux 26 provinces du pays.

Dans son allocution de circonstance, le ministre d'État en charge de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Muhindo Nzangi, s'est félicité de constater que le gouvernement de la République a affecté 10 % du budget national au secteur de l'agriculture, ce qui correspond à l'engagement de Maputo pour une autosuffisance alimentaire.

En plus des engins agricoles, le ministre Muhindo Nzangi s'est fixé 5 grands objectifs pour booster son secteur, notamment la disponibilité des semences, des fertilisants et pesticides de qualité ainsi que la valorisation des agents de l'agriculture.

Le ministre de l'Agriculture a confirmé des démarches en cours pour créer un Fonds permanent de développement agricole, afin de financer semences, intrants et fertilisants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Il est temps que le sol prenne la revanche sur le sous-sol », ont rappelé les représentant des agronomes et planteurs, tout en fustigeant l'insécurité grandissante dans leur zone agricole. Réputé pour ses terres arables à perte de vue, le plateau de Bateke constitue le principal grenier de la ville de Kinshasa dans la production de plusieurs produits de grande consommation. L'activisme de la milice Mobondo provoque une insécurité qui ne favorise pas la bonne production.

Quant au représentant de la Banque africaine de développement (BAD), il a rassuré de l'accompagnement de son institution financière au secteur agricole de la RDC avec un portefeuille important. La RDC, a-t-il dit, est le plus grand bénéficiaire du Fonds africain de développement (FAD).