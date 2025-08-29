Ile Maurice: Trois personnes hospitalisées

Un violent incendie s'est déclaré ce mercredi 27 août dans un appartement situé au troisième étage d'un immeuble résidentiel de l'avenue Brown Sequard, à Quatre-Bornes. Le feu aurait débuté dans la cuisine de l'appartement avant de se propager rapidement et de réduire la pièce en cendres.

Les secours sont rapidement intervenus pour maîtriser les flammes et évacuer les occupants. Trois personnes ont été transportées d'urgence vers des établissements hospitaliers. L'une d'elles, âgée de 33 ans et résidant dans l'appartement touché, a été admise en soins intensifs dans un état jugé sérieux.

Deux autres résidents de l'immeuble souffrent d'intoxication due à l'inhalation de fumée. Ils ont été pris en charge et placés sous observation, leur état étant jugé stable. Les autorités poursuivent leurs enquêtes afin de déterminer les causes exactes de l'incendie.