Ile Maurice: Terrains de Foot Five - La fin de la gratuité fait débat

27 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

L'annonce a fait son effet dans les rues de Curepipe et sur les réseaux sociaux. La mairie a décidé que les terrains de Foot Five ne seraient plus gratuits en soirée. Désormais, de 18 heures à 22 heures, chaque groupe ou joueur devra s'acquitter de Rs 350 de l'heure, tandis que les compagnies devront débourser Rs 1 000 par heure pour pouvoir y accéder.

Une mesure qui divise la population. Pour certains, cette décision est justifiée. Jordan, habitué des lieux, estime que «quand quelque chose est gratuit, on tombe vite dans la facilité et on finit par dégrader les infrastructures.

En payant, les usagers prendront davantage soin du terrain». Un avis partagé par Jérémie, joueur régulier, qui souligne toutefois une difficulté majeure : «Mon équipe joue tous les mercredis pendant deux heures. On peut payer Rs 700 chaque semaine. Mais la mairie nous demande Rs 8 400 d'un seul coup pour les trois prochains mois. C'est impossible pour nous.»

À l'inverse, de nombreux jeunes dénoncent une décision injuste. Bryan, habitant de Mangalkhan, fulmine : «On nous encourage à rester loin de la drogue, à pratiquer du sport, et voilà qu'on nous prive d'un espace gratuit qui nous permettait de nous exprimer. C'est exagéré. » Comme lui, plusieurs joueurs attendent des explications plus claires de la part de la municipalité.

Derrière cette polémique, un détail surprend : la mesure ne viendrait pas de l'équipe municipale actuelle, mais de l'ancienne administration. Elle aurait été inscrite à l'agenda dès décembre 2024, avant d'être mise en suspens en raison des élections générales. Son application aujourd'hui ne ferait donc qu'entériner une décision déjà actée depuis plusieurs mois.

En attendant plus de précisions, attendues d'ici la fin de la semaine, le débat reste vif. Entre ceux qui saluent une forme de responsabilisation et ceux qui y voient un frein à l'accès au sport pour les jeunes, les terrains de Foot Five de Curepipe sont devenus, le temps d'une décision municipale, un véritable terrain de discorde.

