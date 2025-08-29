Ile Maurice: Football - Le Club M veut rebondir

La sélection mauricienne se prépare à un mois de septembre capital dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Avec deux rencontres cruciales à l'horizon, le Club M affrontera le Cap-Vert le 4 septembre à Côte-d'Or, puis l'Angola, le 9 septembre, à Luanda.

Pour ces rencontres, 33 joueurs ont été présélectionnés, témoignant d'une volonté de renouvellement et d'adaptation puisque pour beaucoup d'entre eux, c'est une première au sein d'une présélection.

Les joueurs locaux ont débuté la préparation à Côte-d'Or depuis mardi, tandis que les joueurs évoluant à l'étranger rejoindront progressivement le groupe à partir du lundi 1er septembre selon le sélectionneur. «Le groupe sera au complet lundi avec l'arrivée des expatriés, ces derniers étant avec leur club», a notamment confié Guillaume Moullec.

Le Club M n'a pas connu un mois de mars fructueux. Lors des 5e et 6e journées des qualifications, Maurice a subi une défaite contre le Cap-Vert (1-0) et a obtenu un match nul face à l'Eswatini (3-3). Ces résultats ont plongé le Club M à la 5e place du groupe D, avec seulement cinq points au compteur. Dans cette poule, le Cap-Vert domine avec 13 points, suivi de près par le Cameroun, qui affiche la meilleure attaque avec 12 buts. La Libye et l'Angola se battent également pour les places, tandis que l'Eswatini est en difficulté avec seulement deux points.

Maurice est presque au bord de l'élimination, mais l'objectif reste de redresser la barre et d'améliorer sa position. Le technicien français a, d'ailleurs, exprimé son optimisme en déclarant : «On aura une opposition vendredi à Côte-d'Or puis une autre samedi. Il reste quatre matchs dans ces qualifications, soit deux en septembre et deux en octobre. L'objectif est de progresser et de rendre fier le peuple mauricien. On espère que le stade sera plein».

Plusieurs joueurs prometteurs ont rejoint le groupe, dont Messie Li Tien Kee, qui a brillé avec La Cure Waves. Sa sélection est un signe d'espoir pour l'avenir de l'équipe même si se faire une place dans la liste finale sera compliqué.

D'autres noms comme Lindsay Rose, Dylan Collard, le gardien Kevin Jean-Louis, ainsi que les attaquants Jason Ferré et Nolann Steulet, devraient, eux, faire partie de la composition finale. Ces joueurs ont disputé la Cosafa Cup au mois de juin avec des résultats pour le moins encourageants. C'est d'ailleurs là-dessus que compte capitaliser le sélectionneur.

Les prochaines rencontres s'annoncent donc comme un véritable test pour les quadricolores. On connaît la force de frappe des Capverdiens qui s'invitent régulièrement dans la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). La motivation et la détermination des joueurs seront essentielles pour espérer bousculer la hiérarchie et redonner espoir aux supporters mauriciens.