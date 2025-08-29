Congo-Kinshasa: Kolwezi - Le maire Jacques Masengo Kindele appelle à investir dans la transformation des déchets

Le maire de Kolwezi, dans la province du Lualaba, lance un appel fort aux opérateurs économiques : investir dans la transformation des déchets pour bâtir une ville plus propre et plus durable.

Lors d'une interview accordée jeudi 28 août à Radio Okapi, Jacques Masengo Kindele a souligné que l'assainissement n'est pas seulement une responsabilité publique, mais une affaire collective et un secteur porteur pour l'économie locale.

Selon l'autorité urbaine, la valorisation des déchets constitue une opportunité économique majeure. « Transformer les déchets, c'est créer de la richesse tout en maintenant nos villes propres », a-t-il affirmé, insistant sur le potentiel de ce secteur pour générer des emplois, stimuler l'innovation et améliorer la qualité de vie des citoyens.

Jacques Masengo Kindele encourage les entrepreneurs et investisseurs à s'engager dans des projets de recyclage, de compostage et de transformation des déchets plastiques, organiques et industriels de cette ville minière. Il cite en exemple le groupe Sozo Business, qui collabore déjà avec la mairie pour assainir la ville grâce à des initiatives locales de recyclage.

Vers une Kolwezi plus verte et responsable

Cette démarche s'inscrit dans une vision plus large de développement durable et de responsabilité citoyenne. Le maire rappelle que la lutte contre l'insalubrité ne peut réussir sans l'implication de tous les acteurs : autorités, entreprises, associations et habitants. Il appelle à une mobilisation générale pour que Kolwezi reflète son statut de capitale mondiale du cobalt, non seulement par ses ressources, mais aussi par son engagement environnemental.