Congo-Kinshasa: Nouvelle flambée de violences à Kibanda dans le Masisi

La situation sécuritaire était préoccupante jeudi 28 aout dans le village de Kibanda, situé dans le secteur Osso Banyungu, au coeur du territoire de Masisi, dans la province du Nord-Kivu. Des affrontements violents ont éclaté entre les rebelles de l'AFC-M23 et une coalition de groupes armés Wazalendo, aggravant une tension déjà palpable dans cette région instable de l'est de la République démocratique du Congo.

Selon des sources locales, un nouvel affrontement a eu lieu dans la soirée du mercredi. Une patrouille des rebelles AFC-M23, en provenance de Kasopo, aurait croisé le chemin de combattants de la coalition Wazalendo, identifiée sous le nom de Uhuru-MAC, venus de Buhimba. L'échange de tirs, bien que bref, a semé une vive panique parmi les habitants de Kibanda et du groupement voisin de Waloa Yungu.

Les civils, déjà éprouvés par une succession d'affrontements dans la zone, vivent dans la crainte permanente. « C'est un énième accrochage entre ces deux groupes dans cette zone », rapportent des sources locales, qui évoquent une volatilité persistante et un manque de visibilité sur une éventuelle accalmie.

Contexte régional tendu

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le territoire de Masisi est depuis plusieurs mois le théâtre de luttes armées entre le groupe rebelle et différentes milices locales, dans un contexte de rivalités territoriales et de contrôle des ressources. Les affrontements entre l'AFC-M23 et les Wazalendo, bien que sporadiques, tendent à s'intensifier, mettant en péril la sécurité des populations.

Face à cette recrudescence de violence, les acteurs humanitaires et les notables locaux appellent à une intervention rapide pour protéger les civils et restaurer la paix dans cette zone du Nord-Kivu.