Angola: Le Président de la République a entériné la décision de Joel Leonardo de quitter ses fonctions

Angop/ Domingos Cardoso
Joel Leonardo, président de la Cour Suprême et du Conseil Supérieur de la Magistrature Judiciaire en Angola
28 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a accepté jeudi, à Luanda, la requête de démission présentée par Joel Leonardo, président de la Cour Suprême et du Conseil Supérieur de la Magistrature Judiciaire, pour des raisons de santé.

Selon un communiqué des Services de Presse de la Présidence de la République, le juge-conseiller a adressé une communication formelle au Chef de l'État, dans laquelle il exprime sa décision de renoncer à ses fonctions.

Compte tenu des motifs invoqués, le Président de la République a accédé à la demande, dans les conditions présentées.

En poste depuis 2019, Joel Leonardo a invoqué des raisons de santé pour justifier son départ.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.