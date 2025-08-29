Joel Leonardo, président de la Cour Suprême et du Conseil Supérieur de la Magistrature Judiciaire en Angola

Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a accepté jeudi, à Luanda, la requête de démission présentée par Joel Leonardo, président de la Cour Suprême et du Conseil Supérieur de la Magistrature Judiciaire, pour des raisons de santé.

Selon un communiqué des Services de Presse de la Présidence de la République, le juge-conseiller a adressé une communication formelle au Chef de l'État, dans laquelle il exprime sa décision de renoncer à ses fonctions.

Compte tenu des motifs invoqués, le Président de la République a accédé à la demande, dans les conditions présentées.

En poste depuis 2019, Joel Leonardo a invoqué des raisons de santé pour justifier son départ.