Tunisie: « Soumoud » - Démarrage de la campagne de collecte des dons

28 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le comité d'organisation de la flottille maghrébine « Soumoud » a annoncé le démarrage de la campagne de collecte des dons dans les différentes régions du pays.

La flottille maghrébine « Soumoud » visant à briser le blocus de Gaza a ouvert vendredi 22 août 2025 une campagne pour collecter des dons pour couvrir les dépenses de la participation tunisienne dans la « flottille mondiale ».

La campagne de collecte se poursuit jusqu'au jeudi 4 septembre 2024 indique le comité sur sa page facebook en précisant que la réception des dons s'effectue au siège de la campagne à Tunis.

La campagne s'inscrit dans le cadre d'une initiative internationale incluant 44 pays et ayant un financement non-gouvernemental, selon, membre de la coordination.

Selon les membres de flottille humanitaire internationale, le départ des navires s'effectuera depuis l'Espagne le 31 août 2025 et depuis la Tunisie le 4 septembre 2025.

Le Comité de coordination de l'Action commune pour la Palestine a annoncé, lors d'une conférence de presse le 16 juillet, le début des préparatifs logistiques en vue de la participation de la flottille maghrébine Soumoud.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la deuxième opération navale conjointe avec la flottille mondiale.

La flottille est une initiative internationale visant à briser le blocus imposé à la bande de Gaza par voie maritime, avec la participation d'organisations et d'initiatives civiles de plusieurs pays du monde.

