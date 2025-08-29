Tunisie: Rencontre entre Mohamed Ali Nafti et une délégation du Congrès américain

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu ce jeudi une délégation du Congrès américain, conduite par M. Mike Lawler, président de la Sous-Commission du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord relevant de la Commission des Affaires Étrangères, et membre du groupe d'amitié avec la Tunisie. La délégation comprenait également M. Ritchie Torres, membre de la Commission des Services Financiers, ainsi que leurs assistants, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail en Tunisie.

La rencontre a permis de réaffirmer la solidité des relations historiques entre la Tunisie et les États-Unis, marquées par la signature du Traité de Paix et d'Amitié en 1797, dont le 228e anniversaire est célébré cette année.

Lors de cette audience, le ministre tunisien a souligné la volonté de son pays de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale dans divers secteurs prioritaires : sécurité, développement durable, énergies renouvelables, agriculture, ainsi que coopération académique, scientifique et technologique. Il a également appelé à un développement accru des échanges commerciaux et à la levée des obstacles à l'investissement conjoint entre les deux pays.

De son côté, la délégation américaine a salué la stabilité des liens d'amitié entre les deux peuples et a insisté sur l'importance de renforcer les relations tuniso-américaines au plan parlementaire, ainsi que la coopération économique et les investissements privés en Tunisie.

La rencontre a également permis d'échanger sur les questions régionales et internationales, notamment la situation humanitaire dans la Bande de Gaza. Le ministre Nafti a réaffirmé la position de principe de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne et l'urgence de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et médicale.