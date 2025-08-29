Tunisie: Mandat de dépôt en prison pour un promoteur immobilier à Tunis

La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Tunis a émis hier un mandat de dépôt en prison à l'encontre d'un homme d'affaires connu, actif dans le secteur immobilier. Cette décision fait suite à des soupçons d'obtention de prêts bancaires auprès d'une banque publique sans respect des procédures en vigueur.

La chambre d'accusation a également classé l'affaire contre d'autres prévenus, dont un ancien cadre bancaire, selon une source judiciaire citée par Diwan FM.

Le dossier a été renvoyé devant la chambre pénale des affaires de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis pour juger le prévenu des faits qui lui sont reprochés.