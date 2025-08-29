Tunisie: Le Grand Prix de Taekwondo en Corée du Sud - Ça va être exigeant

Le Championnat du Kazakhstan a permis à notre équipe nationale de se mettre en évidence. Il fallait aller au-devant d'une compétition plus étoffée pour monter en pression et c'est le Grand Prix de Taekwondo, qui aura lieu à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 août 2025, qui a été choisi.

La ville de Muju, en Corée du Sud, accueillera ce Grand Prix qui, en principe, bénificiera d'une participation de haut de gamme. D'ailleurs, lorsqu'on parle de taekwondo, on pense tout de suite à la Corée du Sud.

Pour l'élite tunisienne, les objectifs restent les championnats du monde de taekwondo en Chine le 28 octobre 2025.

Nos sélectionnés se sont rendus donc en Corée du Sud pour participer à ce Grand Prix, sous la direction de l'entraîneur national Hachemi Jendoubi.

Nouveau système de notation

La Fédération internationale de taekwondo a adopté cette année un nouveau système qui n'attribue au médaillé d'or que 20 points de classement olympique, remplaçant ainsi l'ancien système qui accordait un nombre de points plus élevé. De nombreux observateurs ont vu dans cette décision une redistribution des cartes en vue des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Voici la composition de notre équipe nationale de taekwondo qui participera au Championnat de Corée du Sud : le champion olympique, Firas Gattoussi (-80 kg), le champion olympique, Mohamed Khalil Jendoubi (-68 kg), Moataz Al-Aifawi (+80 kg), Shaimaa Al-Toumi (-57 kg).