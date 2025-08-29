Tunisie: Culture et media - Festivals, dialogue et stratégie

Lancement d'une série de points presse réguliers destinés à renforcer la transparence et à consolider le dialogue avec les médias nationaux.

Mardi 26 août 2025, le ministère des Affaires culturelles a organisé une première rencontre d'information avec les journalistes, marquant le lancement d'une série de points presse réguliers destinés à renforcer la transparence et à consolider le dialogue avec les médias nationaux.

Ce rendez-vous, qui a été tenu au Centre culturel international de Hammamet, a réuni plusieurs responsables, dont Hind Mokrani, directrice générale de l'établissement national pour le développement des festivals et manifestations culturelles et artistiques, Lilia Ouerfelli, directrice de la musique et de la danse, Ramzi Guerouachi, directeur général de l'Organisme tunisien des droits d'auteur et droits voisins, Najib Kasraoui, directeur général du Centre culturel international de Hammamet et Mhadheb Garfi, délégué culturel de Ben Arous.

Les participants ont d'abord rappelé que ce cycle de rencontres vise à rectifier certaines informations relayées sur les réseaux sociaux et à associer davantage les journalistes à la compréhension des enjeux culturels.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ils ont ensuite abordé les conditions de réussite des festivals et manifestations artistiques, qu'il s'agisse de la qualité des contenus programmés ou de la résolution des difficultés organisationnelles rencontrées.

La réunion a également permis de mettre en avant les acquis de l'Organisme tunisien des droits d'auteur et droits voisins, ainsi que les réformes juridiques en cours visant à organiser le secteur artistique, encadrer ses revenus et garantir des règles claires et transparentes.

Parmi les sujets sensibles discutés, la question des concerts impliquant des artistes étrangers a été évoquée : leur autorisation est actuellement soumise à l'examen d'une commission interministérielle regroupant la Culture, les Finances, l'Intérieur, le Tourisme et la Banque centrale.

Les responsables ont par ailleurs détaillé les mécanismes de soutien public mis à disposition des artistes et des projets culturels, en précisant les conditions et critères d'éligibilité. Enfin, un rapport chiffré a été présenté sur les festivals de Carthage, Hammamet et Oudhna. Les résultats confirment leur réussite artistique, populaire et médiatique, tout en renforçant la visibilité internationale de la Tunisie et en valorisant les sites archéologiques et historiques qui les accueillent.