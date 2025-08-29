Tunisie: 8e édition de « Cinétoile » - Nabeul - A l'ombre de Néapolis, un nouveau chapitre s'écrit

Entre musique live, projections de courts métrages et discours porteurs d'avenir, l'événement a lancé une nouvelle étape de son parcours, placé sous le signe de la créativité et de l'ancrage dans l'histoire.

Dimanche 24 août 2025, le site archéologique de Néapolis à Nabeul a accueilli l'ouverture de la 8e édition du festival « Cinétoile ». Entre musique live, projections de courts métrages et discours porteurs d'avenir, l'événement a lancé une nouvelle étape de son parcours, placé sous le signe de la créativité et de l'ancrage dans l'histoire.

C'est dans le décor millénaire du site de Néapolis que le festival «Cinétoile» a donné le coup d'envoi de sa 8e édition. Son fondateur, Emir Wassaelbel, a rappelé que cette manifestation culturelle vise à dépasser la phase de la réflexion pour s'ancrer dans un changement concret et durable. Il a tenu à remercier partenaires, public et institutions, en particulier la Délégation régionale de la culture à Nabeul.

La déléguée régionale, Najoua Gharbi, a souligné quant à elle l'importance de la diversité des lieux investis par le festival, affirmant à l'adresse du public : « Ce festival vous appartient et vous le retrouverez chaque été ».

La soirée d'ouverture s'est ouverte en musique avec Benjemy, accompagné de Haythem Hadhiri, Montassar Jebali et Mokhles Aouinti, qui ont interprété une sélection de morceaux originaux aux sonorités singulières.

La deuxième partie de la soirée a donné la parole au cinéma avec la projection de plusieurs courts métrages. Parmi eux, le film tunisien « Ziwen » de Mamdouh Ben Abed El Ghaffar, qui raconte le bouleversement intérieur d'un homme à la suite du décès de sa mère, mêlant logique et absurde dans une atmosphère troublante. Porté par les interprétations de Riadh Hamdi, Faouzia Bader, Jamal Madani, Noura Fares et Marwa Zneidi, ce court métrage s'est distingué par son intensité dramatique.

La présentation d'oeuvres venues de divers horizons a confirmé la vocation de « Cinétoile » : offrir une plateforme ouverte aux cultures et à la pluralité des regards, sous le ciel de Nabeul et à l'ombre de son histoire.