Tunisie: Qatar - Premier investisseur arabe dans le pays en 2025

La Tunisie poursuit sa dynamique de relance économique avec une progression notable des investissements étrangers directs (IDE) au cours des six premiers mois de 2025. Selon les données publiées par l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA), le pays a enregistré un volume global de 1 650,3 millions de dinars d'investissements étrangers, contre 1 366 millions de dinars à la même période de 2024, soit une hausse de 20,8 %.

Cette performance se traduit également en devises, avec 537,2 millions de dollars investis (+22,2 %) et 492,7 millions d'euros (+21,7 %). Ces résultats témoignent de la confiance croissante des partenaires économiques dans le climat d'investissement tunisien, soutenu par des réformes structurelles et une politique d'ouverture ciblée.

Les investissements directs étrangers hors secteur de l'énergie ont atteint 1 242,5 millions de dinars, répartis sur 623 projets, et ont permis la création de 4 677 emplois. L'industrie manufacturière reste le principal moteur de cette dynamique, attirant à elle seule 1 031,3 millions de dinars d'IDE, en hausse de 22,9 % par rapport à 2024.

Le secteur de l'énergie a également connu un bond impressionnant de près de 60 %, avec un total de 398 millions de dinars investis, porté par les projets d'énergies renouvelables et la reprise des activités d'exploration pétrolière. L'agriculture a aussi suscité l'intérêt des investisseurs avec 20,1 millions de dinars investis, tandis que les services ont accusé un recul de 24,6 %, tombant à 191 millions de dinars.

Sur le plan géographique, la France conserve largement sa position de premier investisseur étranger en Tunisie, avec un apport de 421 millions de dinars au premier semestre 2025. Elle est suivie par l'Italie, avec 159,4 millions de dinars, puis l'Allemagne, qui complète le podium avec 124,2 millions de dinars. Ces trois pays européens représentent ensemble une part importante du total des flux d'IDE enregistrés sur la période.

Derrière ce trio de tête, les Pays-Bas se hissent à la quatrième place avec plus de 91 millions de dinars investis, confirmant leur intérêt croissant pour le marché tunisien. Les États-Unis occupent la cinquième position avec 88,4 millions de dinars, renforçant leur présence notamment dans les secteurs industriels et technologiques.

Du côté du monde arabe, le Qatar domine les investissements régionaux avec un volume de 66,5 millions de dinars, se plaçant en tête des pays arabes investisseurs. Ce positionnement reflète une diversification des partenariats économiques dans un contexte régional en évolution.

Le gouvernement tunisien vise désormais un total d'investissements étrangers de 3 400 millions de dinars d'ici la fin de l'année 2025, et espère franchir le seuil symbolique des 4 000 millions de dinars en 2026, année charnière du Plan de Développement 2023-2026. Cette trajectoire ambitieuse repose sur la consolidation des secteurs clés, la promotion de l'innovation et l'amélioration continue du climat des affaires.