Sénégal: Financement du secteur agricole - LBA cherche 80 milliards de FCFA sur le marché financier

28 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Malick NDAW

La Banque Agricole (LBA) lance le « FCTC Croissance Agricole », un emprunt obligataire par appel public à l'épargne structuré en deux tranches d'investissement et portant sur un montant global de 80 milliards FCFA. A la manoeuvre, Invictus Capital &Finance (ICF), Chef de file du syndicat de placement, KF Titrisation, un véhicule de placement et Development Finance Advisory (DFA), cabinet-conseils.

La Banque Agricole cède un portefeuille de créances au fonds spécifique FCTC qui transforme ces créances en titres financiers. Il s'agit d'une opportunité d'investissement dans un fonds de titrisation agricole, où les investisseurs peuvent choisir entre deux niveaux de rendement (8 % ou 9 %) en souscrivant à l'une des tranches de titres. L'opération portant sur un montant global de 80 milliards FCFA est répartie en Tranche A de 60 milliards FCFA qui offre un rendement de 8 % sur une maturité de 7 ans ; et une Tranche B de 20 milliards FCFA qui offre un rendement de 9 % sur une échéance de 9 ans. L'opération d'emprunt obligataire par Appel à l'épargne publique (APE) s'inscrit dans une dynamique de mobilisation de ressources innovantes pour soutenir un secteur considéré comme moteur de croissance économique et de sécurité alimentaire.

La période de souscription étant fixée entre ce 28 août et le 26 septembre 2025 et pour les besoins d'information au public, un webinaire de présentation sera organisé le jeudi 28 août 2025 à 10h30 GMT afin de permettre aux différents acteurs de découvrir les caractéristiques du produit, les conditions de souscription ainsi que les perspectives de rendement.

Société de gestion agréée, spécialisée dans les opérations structurées et le financement sur mesure pour les États, les entreprises publiques et les grands groupes privés, Invictus Capital & Finance (ICF) est Chef de file du syndicat de placement de cette opération. Quant au véhicule KF Titrisation, c'est la première société de gestion agréée exclusivement dédiée aux fonds de titrisation dans l'UEMOA. Development Finance Advisory (DFA), est un Cabinet de conseil stratégique qui accompagne la structuration de financements complexes, les réformes de marché et les projets à fort impact dans les domaines de la finance durable, des infrastructures et de l'inclusion financière.

