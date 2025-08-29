Cote d'Ivoire: BRVM - Le titre CFAO Motors du pays réalise la meilleure performance du marché des actions ce jeudi 28 août 2025.

Avec une hausse de son cours de 7,25%, le titre CFAO Motors Côte d'Ivoire, qui opère dans la vente de véhicules, réalise la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)ce jeudi 28 août 2025.

Le cours de cette valeur est passé de 690 FCFA la veille à 740 FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 28 août 2025, soit une augmentation de 50 FCFA en valeur absolue. Au premier trimestre 2025, CFAO Motors Côte d'Ivoire a augmenté de 2,826 milliards de FCFA son résultat qui est ressorti bénéficiaire de 3,836 milliards de FCFA contre 1,010 milliard de FCFA au premier trimestre 2024. Il en est de même du chiffre d'affaires dont le solde s'est consolidé de 5,840 milliards à 46,161 milliards de FCFA contre 40,320 milliards de FCFA au 31 mars 2024.

Outre CFAO Motors Côte d'Ivoire (plus 7,25% à 740 FCFA), le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,24 % à 815 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 4,17% à 625 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 3,48% à 595 FCFA) et Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (plus 2,86% à 7 745 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 3,04 % à 19 005 FCFA), Oragroup Togo (moins 3,51% à 1 650 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 3,47% à 2 500 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,28% à 1 180 FCFA), et SITAB Côte d'Ivoire (moins 3,04 % à 19 005 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 530,352 millions de FCFA contre 928,086 milliards de FCFA le 27 août 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 15,047 milliards, passant de 12 283,685 milliards FCFA la veille à 12 298,732 milliards de FCFA ce 28 août 2025.

Celle du marché obligataire s'est élevée à 10 872,703 milliards de FCFA contre 10 857,976 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 14,727 milliards.

Les trois indices phares ont renoué avec la hausse ce jeudi 28 août 2025. L'indice BRVM Composite s'est ainsi rehaussé de 0,13% à 318,99 points contre 318,59 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 30, il se retrouve aussi avec une hausse de 0,13% à 154,88 points contre 154,68 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige enregistre une progression de 0,11% à 132,00 points contre 131,86 points la veille.