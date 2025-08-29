Afrique de l'Ouest: Niger - Le Trésor Public encaisse 10 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA.

Pour faire face aux besoins de financement du budget de l'Etat du Niger, le Trésor Public de ce pays a encaissé le jeudi 28 août 2025 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 10 milliards FCFA suite à son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours.

L'émetteur avait mis en adjudication 10 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales des investisseurs est de 12,079 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 120,79%.

Le montant des soumissions retenu par l'émetteur est de 10 000 FCFA et celui rejeté 2,079 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 82,79%%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 9,99%.

Le Trésor Public s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 27 août 2026. Le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur leur valeur nominale.