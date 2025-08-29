Cote d'Ivoire: Processus électoraux - Le CNDH forme les points focaux des partis politiques aux droits de l'homme

En prélude aux prochaines échéances électorales, le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) a organisé, le 28 août 2025, à son siège de Cocody Deux Plateaux, une session de formation destinée aux points focaux des partis et groupements politiques. Objectif : renforcer leurs capacités sur les droits humains afin qu'ils intègrent ces principes dans leurs activités avant, pendant et après les élections.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Projet d'appui au respect des droits de l'homme dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire 2025-2027 (PARDHE), financé par l'Union européenne et soutenu techniquement par l'Institut Danois des droits humains (IDDH).

Selon Mme Namizata Sangaré, présidente du CNDH, cette session vise à doter les points focaux d'outils pratiques pour une meilleure prise en compte des droits humains dans l'action politique. « Notre mission est de veiller au respect et à l'application des normes et principes relatifs aux droits de l'homme tout au long du processus électoral par l'ensemble des partis politiques et autres parties prenantes », a-t-elle insisté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président du Conseil d'administration du Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH), Bamba Drissa, intervenant en tant que formateur, a rappelé l'importance du respect des standards internationaux pour garantir des élections libres, transparentes et respectueuses des droits humains.

Pour Douca Marcellin, secrétaire général de l'Union démocratique et citoyenne Côte d'Ivoire (UDC-CI), cette formation est une opportunité précieuse. « Elle permet de consolider la cohésion et de renforcer la paix en Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré, exprimant sa gratitude au CNDH.

Le CNDH réaffirme, à travers cette session, son rôle de garant de la promotion et de la protection des droits humains, en particulier en période électorale. L'institution entend ainsi contribuer à la tenue d'élections apaisées, inclusives et conformes aux normes internationales.