Cote d'Ivoire: Transport routier - 28 permis retirés, trois en sursis et deux restitués en août

Des 41 permis impliqués dans des infractions ou des accidents de la route, la Commission de suspension et de retrait du permis de conduire a, au cours de sa 7e session de l'année 2025, le 28 août à la Direction générale des transports terrestre et de la circulation (Dgttc), retiré 28 permis pour des périodes allant de trois mois à cinq ans, en a sanctionné trois avec trois mois de sursis et restitué deux. Huit des mis en cause étaient absents.

Le Dg des transports terrestres et de la circulation, Oumar Sacko, a profité de l'occasion pour réitérer l'engagement du Gouvernement à sécuriser les routes ivoiriennes en renforçant la coercition - en plus de la poursuite de la sensibilisation - contre l'incivisme routier. C'est en cela qu'il a souhaité que l'impact de la Commission de suspension et de retrait du permis de conduire se fasse davantage sentir sur le terrain. « Les travaux de la Commission doivent être le prolongement de la sensibilisation, mais aussi l'occasion de faire de la répression à travers des sanctions dont l'exemplarité sera de nature à faire cesser les actes d'incivisme et faire respecter davantage le code de la route », a-t-il lancé.

Oumar Sacko a également fait savoir que la lutte contre les fausses plaques d'immatriculation va continuer à s'intensifier. D'autant plus que « du 2 au 25 août 2025, le contrôle sur les voies interurbaines a permis de répertorier 10155 plaques d'immatriculation fantaisistes », a-t-il indiqué.

Le patron des transports terrestres a levé un coin de voile sur sa volonté d'aller vers un durcissement de l'octroi des documents provisoires qui permettent aux mis en cause de circuler le temps de passer devant la commission. « Parce que quelqu'un dont l'ivresse au volant a été prouvé par un alcootest ou impliqué dans un accident ou une infraction flagrante avant entrainé de graves conséquences ne devrait pas conduire avant le traitement du dossier par la Commission », selon lui.

Un encouragement a aussi été adressé aux agents des forces de l'ordre, les invitant à faire en sorte que l'ensemble des documents impliqués dans des cas d'infraction ou d'accident soient remontés à ses services. « Nous saluons les agents des forces de l'ordre qui ont refusé de se laisser corrompre à l'effet d'éviter que des usagers indélicats échappent à la loi », s'est-il félicité.

Oumar Sacko s'est également de réduction du nombre de tués sur les routes conformément à l'ambition du Gouvernement. « Nous ne sommes pas encore en fin d'année, mais nous enregistrons déjà plus de 23 % sur les 25 % recherchés par la stratégie nation adoptée en 2021 », a-t-il révélé.

Relativement au cas de l'artiste-chanteur, Molare, le Dgttc a dit que le dossier est au menu de la prochaine session de la Commission. Ce, parce qu'il a été décidé de ne pas agir dans l'émotion et d'attendre que la police achève son travail. Quant à la mesure de restriction de circulation des engins de deux et trois roues sur le Boulevard Félix Houphouët-Boigny, elle donne de bons résultats et se poursuit.