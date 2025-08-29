Cote d'Ivoire: Éducation - Le pays rayonne au Sommet mondial de Santiago

Santiago, 27 août 2025 -La Côte d'Ivoire s'est illustrée lors du Sommet mondial sur l'enseignement, organisé par le gouvernement chilien et l'UNESCO, en marge d'une cérémonie d'ouverture marquée par la présence de délégations venues des quatre coins du monde.

Au centre des discussions, un enjeu crucial : la pénurie mondiale d'enseignants, défi auquel les parties prenantes entendent répondre à travers des initiatives concertées.

La ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, membre du Comité directeur de haut niveau de l'ODD 4, a mené une véritable offensive diplomatique en multipliant les rencontres stratégiques.

Elle a notamment échangé avec M. Shantha Retnasingam, conseiller principal de Sunny Varkey, fondateur de la Varkey Foundation, initiatrice du prestigieux Global Teacher Prize, surnommé « prix Nobel de l'éducation ». Les discussions ont porté sur l'éligibilité des enseignants ivoiriens à cette distinction d'un million de dollars, qui récompense chaque année un pédagogue d'exception. Désormais, les enseignants ivoiriens remplissant les critères enseigner au moins 10 heures par semaine, être en activité et s'engager à poursuivre la profession pour cinq ans pourront postuler.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Partage d'expériences et coopération renforcée

La ministre Mariatou Koné a également eu un entretien bilatéral avec son homologue chilien, afin d'échanger sur les meilleures pratiques en matière d'éducation.

Une autre rencontre d'envergure a eu lieu avec la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, qui a assuré la Côte d'Ivoire du soutien de l'organisation pour la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (EGENA).

Mme Azoulay a salué le leadership de la ministre Mariatou Koné, tout en soulignant les réformes profondes engagées par la Côte d'Ivoire. « L'expérience ivoirienne place désormais le pays parmi les modèles dont le savoir-faire est recherché et partagé à l'échelle internationale », a-t-elle affirmé.

Avec cette reconnaissance, la Côte d'Ivoire confirme sa montée en puissance sur la scène éducative mondiale et réaffirme son rôle de pays moteur dans la transformation des systèmes éducatifs en Afrique.