Cote d'Ivoire: Région du Poro - Fidèle Sarassoro mise sur l'autonomisation des femmes rurales

Fidèle Gboroton Sarassoro, président du Conseil régional du Poro, a marqué un pas décisif en faveur de l'autonomisation économique des femmes rurales. Lors d'une tournée de remise d'ouvrages dans les départements de M'bengué, Dikodougou, Sinématiali et Kanôrôba, du 15 au 24 août 2025, il a procédé à l'installation de 205 Associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC).

Partageant la vision du président Alassane Ouattara de faire de la femme un pilier du développement, Fidèle Sarassoro a salué la bravoure et la détermination des femmes rurales qui s'organisent autour d'activités génératrices de revenus. Il les a exhortées à rester solidaires et unies pour affronter les défis quotidiens, tout en leur assurant son accompagnement.

« Nous devons créer une dynamique qui permette aux femmes, même dans les zones les plus reculées, de bénéficier pleinement de la politique nationale d'autonomisation », a-t-il déclaré.

Au-delà du soutien financier, le président du Conseil régional du Poro a insisté sur l'importance de la cohésion sociale. Pour lui, la politique doit rester un instrument de développement, loin des querelles personnelles. « Le bon politique se soucie d'abord du bien-être de ses populations », a-t-il souligné, rappelant l'exemple du président Ouattara qu'il décrit comme un homme d'État soucieux de la dignité et de la fierté des Ivoiriens.

En plus de l'installation officielle des AVEC, Fidèle Sarassoro a remis aux femmes des caisses d'épargne et un appui financier pour amorcer leurs activités. L'objectif est d'atteindre à terme près de 300 associations à travers la région.

Mme Salimata Coulibaly Nanga, conseillère régionale et experte en la matière, a invité les bénéficiaires à une gestion rigoureuse des fonds afin de transformer cette initiative en véritable tremplin pour leur autonomie financière.

Le Conseil régional du Poro confirme, avec cette démarche, sa volonté de placer les femmes au coeur du développement local et de renforcer leur rôle comme actrices de croissance et de solidarité.