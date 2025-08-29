Sénégal: Cour des Comptes - Visite de travail de la Commission de comptabilité et de contrôle

La Commission de Comptabilité et de Contrôle, dirigée par son Président, Abdoulaye SOW, a effectué une visite de travail ce jeudi 28 août 2025 dans les locaux de la Cour des Comptes.

La délégation a été chaleureusement accueillie par le Premier Président de la Cour des Comptes, Monsieur Ibrahima FAYE, accompagné de Monsieur Papa Gallo LAKH, Secrétaire général, de Monsieur Babacar THIAO, Président de la Chambre des affaires administratives, ainsi que des membres du personnel technique et administratif de la Cour des Comptes.

Cette rencontre marquante a permis d'approfondir les échanges sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes, notamment ses missions, dont celle d'assistance à l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Ce dernier sujet a d'ailleurs été présenté en détail par le Premier Président Ibrahima FAYE.

L'analyse des rapports de la Cour, notamment leur élaboration, les informations qu'ils recèlent et la manière de les exploiter efficacement, a constitué un moment clé de cette rencontre. La Constitution confère en effet à la Cour des Comptes la mission d'assister l'Assemblée nationale, notamment en matière de contrôle de l'exécution des lois de finances. Elle peut également être saisie par l'Assemblée nationale pour mener des missions d'enquête ou d'évaluation des politiques publiques.

Des députés membres d'autres commissions, également intéressés par les enjeux de gouvernance, de gestion et de contrôle financiers, ont pris part à cette réunion d'une importance capitale.