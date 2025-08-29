Sénégal: Université d'été à Mbacké - L'association Daroul Istikhama valorise l'éducation islamique

Du 23 au 30 août 2025, l'association Daroul Istikhama organise la 24ᵉ édition de son université d'été à Mbacké, à l'école Serigne Massamba Mbacké. Cette initiative vise à occuper les élèves et étudiants en période de vacances et à valoriser l'éducation islamique basée sur le Coran et les préceptes du prophète Mouhamed (Psl).

Pour cette 24ème édition, le thème général porte sur "l'introduction aux sciences religieuses". Il a rappelé que 2019, l'activité n'a pas eu lieu en raison de la pandémie du Covid. Les organisateurs organisent des cours pour les jeunes et des conférences ouvertes à tout le monde, avec des sous-thèmes sur la science islamique développés en classe et lors des conférences. L'objectif de cette initiative est de pousser les fidèles à apprendre leur religion et à valoriser l'éducation islamique.

Les organisateurs espèrent que cette université d'été contribuera à renforcer les connaissances des participants en matière de sciences religieuses et à promouvoir les valeurs de l'islam. Le programme comprend également un don de sang, une activité sociale qui, selon Daouda Abdourahmane Fall, membre du comité d'organisation, renferme des biens pour le donneur ainsi que pour le receveur.

Les organisateurs ont salué la participation massive des populations à cette édition. Selon Daouda Abdourahmane Fall, les élèves et les étudiants ont massivement répondu à l'appel de cette édition, venant assister aux cours ainsi qu'aux conférences. L'université d'été de Daroul Istikhama est devenue une tradition à Mbacké, et cette édition ne fait pas exception.

La participation massive des populations à cette édition est un signe encourageant pour les organisateurs, qui espèrent que cette initiative continuera à attirer de plus en plus de participants dans les années à venir. L'université d'été de Daroul Istikhama est une occasion pour les musulmans de se réunir et de partager leurs connaissances en matière de sciences religieuses.