Tunisie: Pose de la première pierre d'une usine de voitures électriques à Kalaat El Andalous

Le secrétaire d'État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, a présidé jeudi 28 août 2025 à Kalaat El Andalous (gouvernorat de l'Ariana) la cérémonie de pose de la première pierre d'une nouvelle usine de la société tunisienne BAKO MOTORS, spécialisée dans la fabrication de voitures électriques équipées de panneaux solaires et de véhicules électriques spéciaux.

La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de Ben Arous, Abdelhamid Boukadida, de plusieurs députés, du président-directeur général de l'Agence foncière industrielle, Kays El Mejri, du directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, Nafea Baccari, de la présidente de l'Instance tunisienne de l'investissement, Namiya El Ayadi, ainsi que du fondateur de l'entreprise, Boubaker Sayala.

Le secrétaire d'État a souligné que ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour soutenir l'industrie nationale, attirer les investissements dans la mobilité électrique et renforcer la transition énergétique par le recours aux énergies renouvelables. Il a également insisté sur l'importance de préserver l'environnement et d'accompagner les mutations mondiales du secteur des transports.

L'usine, dont l'entrée en production est prévue pour fin 2026, devrait permettre la création d'environ 500 emplois directs. Sa capacité de production est estimée à 8 000 unités, dont 80 % destinées à l'exportation.

À cette occasion, la délégation officielle a visité le siège de BAKO MOTORS, situé dans la zone industrielle de Mghira, où elle a salué le haut niveau technologique des infrastructures mises en place en un temps réduit.

Fondée en septembre 2021, BAKO MOTORS dispose déjà d'une capacité de production de plus de 1 000 unités de voitures électriques.