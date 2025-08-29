Burkina Faso: Musique l'artiste - 'La Tuine' et le chantre Alexandre Kafando reçus par les autorités du MCCAT

Le phénomène musical qui enflamme la toile ces derniers jours n'a pas manqué d'intérêt pour les autorités en charge de la culture, très attachées à la promotion du patrimoine culturel national.

Ce jeudi 28 août 2025, le Secrétaire général du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), Bètamou Fidèle Aymar Tamini, a reçu en audience le chantre Alexandre Kafando et l'enseignante Tuina Ouamité Amandine connue sous le nom d'artiste "La Tuine".

La rencontre visait à offrir un accompagnement aux deux talents émergents en vue d'une nette amélioration de leurs productions. En effet, à travers le Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel (CENASA), le ministère s'engage à offrir une assistance technique et à reprendre l'enregistrement de l'album de "La Tuine" et le titre "Daniel" du chantre Alexandre Kafando. Ce qui devrait permettre d'améliorer la qualité artistique de leurs chansons et de transformer le buzz en véritable tremplin artistique.

« Il ne s'agit pas seulement de surfer sur une notoriété passagère, mais de bâtir une carrière solide et durable », a indiqué Bètamou Fidèle Aymar Tamini.

La Tuine et le chantre Kafando, très touchés par cette marque de considération, ont salué cette démarche et promis de redoubler d'effort pour hisser plus haut la musique burkinabè. Ils accueillent avec gratitude l'accompagnement promis par le Ministère et remercie le chef du Département et l'ensemble du gouvernement pour leurs actions en faveur du rayonnement de notre pays à l'international.

Par ce geste, le MCCAT confirme son engagement à soutenir la créativité nationale, à promouvoir l'excellence artistique et à valoriser les talents artistiques qui font vibrer le public, que ce soit sur scène ou sur les réseaux sociaux.