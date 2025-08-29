Burkina Faso: Création de zones industrielles - La commune de Kaya dégage 374 hectares

L'Autorité nationale de la coordination du foncier (ANCF) a effectué, le jeudi 28 août 2025, dans la commune de Kaya, une mission de prospection de sites pour abriter la zone industrielle de la région des Kuilsé.

La mission de prospection de l'Autorité nationale de la coordination du foncier (ANCF) a débuté par une visite de courtoisie au gouverneur de la région des Kuilsé, Blaise Ouédraogo, afin de solliciter son accompagnement pour la mise en oeuvre réussie de la zone industrielle régionale. A l'issue des échanges, le gouverneur a remercié l'ANCF pour cette initiative qui concourt à lutter contre le chômage des jeunes et surtout à mettre en valeur les potentialités de chaque région. Il a donc exhorté les propriétaires terriens à privilégier l'intérêt général, en acceptant concéder leurs terres pour le développement de la Nation.

La mission s'est ensuite déportée à la mairie de Kaya pour un échange à huis-clos avec le premier vice-président de la Délégation spéciale de Kaya (DSK), Adama Simporé et l'équipe domaniale de la mairie. M. Simporé a rassuré qu'à travers des schémas-directeurs élaborés par la mairie, deux zones de 374 hectares ont été dégagées pour l'implantation de la zone industrielle. « Ce sont des zones déjà identifiées.

Et, comme nous avons pu anticiper, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes pour la mobilisation et la mise en oeuvre des actions futures », a espéré le premier vice-président de la DSK.

Selon le chef de service des affaires foncières de la mairie de Kaya, Salfo Sawadogo, il s'agit de deux sites dégagés du Plan d'occupation des sols de la commune de Kaya. Le premier est d'une superficie de 324 hectares situé à l'Est de la ville, dans les villages de Silmiougou et Bissiga, jouxtant la route départementale 15, axe Barsalogho-Kaya et à une centaine de mètres des rails et aussi à proximité du site de dépôt de la SONABHY-Kaya en construction. Le deuxième d'une superficie d'environ 50 hectares est situé à l'Est de la ville, dans le village de Gaoua, sur l'axe Kaya-Kongoussi.

« Ce deuxième site rencontre beaucoup des difficultés parce qu'il existe des habitations spontanées. Mais, lors de la mise en oeuvre du projet, on saura comment résoudre ce problème », a indiqué Salfo Sawadogo. Pour le représentant du directeur régional chargé des Industries des Kuilsé, Cheick Abdoul Karim Ouédraogo, cette implantation industrielle permettra de valoriser le savoir-faire des populations des Kuilsé dans le domaine agroalimentaire. « Un projet de tannerie-moderne est aussi en cours sur ce même site afin d'attirer d'autres promoteurs industriels à venir investir dans la région.

« Avant, cette prospection, beaucoup d'investisseurs venaient avec des projets d'implantation des industries mais après, ils disparaissaient pour cause de manque de terrain. Cette zone industrielle est déjà une épine en moins de leurs pieds. Toute chose qui facilitera la mise en oeuvre de leurs projets », a félicité Cheick Abdoul Karim Ouédraogo.

A l'issue de la visite-terrain, le Secrétaire technique (ST) de l'ANCF, Sibiri Hébié, s'est dit satisfait de l'effort consenti par la mairie et les populations de Kaya pour la mobilisation de plus de 300 hectares de terrain. « Nous repartons à Ouagadougou satisfaits parce que nous avons visité plus de 374 hectares. Des premières analyses, ces sites sont pro-pices à recueillir des industries lourdes », s'est-il réjoui.