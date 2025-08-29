Burkina Faso: Occupation anarchique de l'espace public à Ouagadougou - La police municipale lance une opération contre les garages anarchiques

28 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Conformément à la délibération 2010-006/CO/CAB/DQ portant réglementation de l'occupation du domaine public dans la ville de Ouagadougou, la Direction de la sécurité publique de la Police municipale de Ouagadougou a conduit, ce jeudi 28 août 2025, une opération de lutte contre l'installation non réglementée d'ateliers de réparation automobile (garages) dans les zones urbaines denses de la ville.

Cette action vise à améliorer la sécurité, la salubrité et la fluidité de la circulation dans les quartiers. Les "garages anarchiques" posent plusieurs problèmes de sécurité publique, environnementale et sanitaire. La Police municipale invite les garagistes au respect de la réglementation pour un environnement propre et sécurisé.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.