Burkina Faso: Occupation anarchique de l'espace public à Ouagadougou - La police municipale lance une opération contre les garages anarchiques

Conformément à la délibération 2010-006/CO/CAB/DQ portant réglementation de l'occupation du domaine public dans la ville de Ouagadougou, la Direction de la sécurité publique de la Police municipale de Ouagadougou a conduit, ce jeudi 28 août 2025, une opération de lutte contre l'installation non réglementée d'ateliers de réparation automobile (garages) dans les zones urbaines denses de la ville.

Cette action vise à améliorer la sécurité, la salubrité et la fluidité de la circulation dans les quartiers. Les "garages anarchiques" posent plusieurs problèmes de sécurité publique, environnementale et sanitaire. La Police municipale invite les garagistes au respect de la réglementation pour un environnement propre et sécurisé.