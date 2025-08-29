Sénégal: Eliminatoires coupe du monde - 26 joueurs sélectionnés, Sadio Mané fait son retour

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Pape Bouna Thiaw, a publié, jeudi, une liste des 26 joueurs convoqués pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

L'entraîneur des Lions a maintenu l'ossature de son effectif qui avait disputé les matchs amicaux de juin face à l'Irlande et l'Angleterre.

L'attaquant vedette des Lions Sadio Mané, absent lors des deux dernières sorties des Lions, effectue son retour dans la Tanière.

Le meilleur buteur des Lions (avec 46 buts en 113 matchs), n'avait pas disputé les matchs amicaux de juin contre l'Irlande (1-1) et l'Angleterre (3-1).

Le défenseur de Paris FC (élite française), Moustapha Mbow dit "Alta", va honorer sa première convocation en équipe nationale.

Mbow, un ancien pensionnaire de l'équipe nationale des moins de 20 ans du Sénégal, est un des artisans de la montée de Paris FC en Ligue 1 française, cette saison.

Les Lions vont recevoir les Crocodiles du Nil du Soudan le 5 septembre prochain au stade Abdoulaye Wade, avant de se déplacer à Kinshasa pour affronter les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), le 9 septembre.

Le match contre le Soudan, initialement prévu le 4 septembre, va finalement se tenir le lendemain à 19h00 au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Après le Soudan, les Lions vont livrer un match décisif face à la République démocratique du Congo (RDC), le 9 septembre à Kinshasa.

Les protégés de l'entraîneur Pape Bouna Thiaw occupent la deuxième place de la poule B avec 12 points +7, derrière les Congolais (13 points, +5).

Voici la liste des 26 joueurs convoqués :